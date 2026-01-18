A picat mutarea fotbalistului de la FCSB: „Nu pot să mă rog de el”

Alexandru Hațieganu
Fotbalistul care a părăsit-o pe FCSB în această iarnă a ratat mutarea la altă formație din Superliga.

Este vorba despre Malcom Edjouma, care nu a mai rămas în cele din urmă la FCSB, echipă unde a petrecut patru ani.

Mijlocașul francez a fost dorit de FC Botoșani, dar patronul formației aflate pe locul trei în Superliga a anunțat ce decizie s-a luat în cazul acestei mutări.

Valeriu Iftime, răspuns clar în legătură cu Edjouma: „Nu pot să mă rog de el”

Valeriu Iftime a fost întrebat dacă FC Botoșani mai este interesată să îl semneze pe Malcom Edjouma, având în vedere că mijlocașul de 29 de ani este liber de contract.

Patronul echipei moldovene a clarificat totul și a explicat motivul pentru care formația condusă de Leo Grozavu nu îl mai vrea pe Edjouma.

„Nu, nu mai avem nicio intenție în legătură cu Edjouma. Avem mai multe variante acolo, pe acea poziție. Nu pot să mă rog de Edjouma să vină la noi, mai ales că el are anumite pretenții.

Nu am vorbit cu el și nici nu mi-a spus Leo Grozavu că ar avea nevoie de el. Dacă îmi spunea asta, cu siguranță că făceam niște demersuri și încercam să-l aduc”, a spus Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.

123 de meciuri, 18 goluri și opt pase decisive sunt cifrele mijlocașului defensiv în tricoul FCSB-ului. De cealaltă parte, pentru FC Botoșani, marocanul a bifat 23 partide în care a reușit patru goluri și patru assist-uri.

Malcom Edjouma este cotat la 800.000 de euro, conform site-ulu de specialitate Transfermarkt.com.

Gigi Becali a vrut să îi prelungească înțelegerea lui Edjouma, dar s-a răzgândit

După victoria obținută de FCSB în fața lui Feyenoord, scor 4-3, Gigi Becali a anunțat că îi va prelungi contractul mijlocașului francez până în vară.

Mihai Stoica a anunțat că francezul a fost încântat de propunere și că va semna contractul curând, însă, în cele din urmă, Edjouma a hotărât să o părăsească pe campioana României.

Edjouma a fost dispus să semneze însă a dorit să negocieze termenii prelungirii, lucru care nu i-a picat bine lui Gigi Becali, care a refuzat să se așeze la masa negocierilor. Astfel, Edjouma nu va mai fi jucătorul lui FCSB de la 1 ianuarie.

