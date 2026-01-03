Edjouma cel mic (20 de ani), internațional francez de tineret care joacă pe postul de atacant central sau extremă dreapta, a rămas însă pe banca de rezerve în partida contra liderului campionatului.

Aseară, Edjouma a fost prezent la meciul din Ligue 1 al fratelui său mai mic Noah, Toulouse - Lens 0-3.

După ce a plecat de la FCSB, deși inițial părea că i se va prelungi contractul, mijlocașul Malcom Edjouma s-a întors în Franța, chiar în orașul natal Toulouse.

Gigi Becali anunța că va semna prelungirea, dar a venit mesajul de despărțire: ”FCSB nu a fost doar un club pentru mine!”



Malcom Edjouma a devenit primul fotbalist care pleacă de la FCSB în această iarnă și a scris un mesaj emoționat de despărțire.

El a părăsit-o pe FCSB după patru ani petrecuți la formația patronată de Gigi Becali.

După victoria obținută de FCSB în fața lui Feyenoord, scor 4-3, Gigi Becali a anunțat că îi va prelungi contractul mijlocașului francez până în vară.

Mihai Stoica a anunțat că francezul a fost încântat de propunere și că va semna contractul curând, însă, în cele din urmă, Edjouma a hotărât să o părăsească pe campioana României.

Edjouma a fost dispus să semneze însă a dorit să negocieze termenii prelungirii, lucru care nu i-a picat bine lui Gigi Becali, care a refuzat să se așeze la masa negocierilor. Astfel, Edjouma nu va mai fi jucătorul lui FCSB de la 1 ianuarie.

Marți seară, fotbalistul a scris un mesaj emoționat prin care și-a luat rămas bun de la campioana României:

”Către întreaga familie FCSB,

Am ajuns aici la 25 de ani, încă un copil în mintea mea, plin de vise, îndoieli și dorința de a demonstra cine sunt.

Astăzi plec ca un om matur, format de patru ani intenși de muncă grea, sacrificii, victorii, momente dificile și, mai presus de toate, lecții.

Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea acordată încă din prima zi. Staffului pentru exigență, îndrumare și respect. Coechipierilor mei pentru luptele pe care le-am dus împreună, pe teren și în afara lui. Și, cel mai important, suporterilor, pasiunea, dragostea și energia voastră vor rămâne cu mine pentru totdeauna. M-ați împins înainte, m-ați susținut și m-ați făcut mai bun.

Pentru mine, FCSB nu a fost doar un club. A fost un capitol de viață. O școală. Un pas esențial în drumul meu, ca jucător și ca om. Plec cu fruntea sus, recunoscător și mândru că am purtat aceste culori timp de patru ani.

Cu respect și recunoștință,

Malcolm Sylas Edjouma”.

