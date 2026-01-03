VIDEO EXCLUSIV Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!

Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mijlocașul francez a părăsit-o în această iarnă pe campioana României.

TAGS:
Malcom EdjoumaNoah EdjoumaFCSBToulouseLigue 1
Din articol

După ce a plecat de la FCSB, deși inițial părea că i se va prelungi contractul, mijlocașul Malcom Edjouma s-a întors în Franța, chiar în orașul natal Toulouse.

Aseară, Edjouma a fost prezent la meciul din Ligue 1 al fratelui său mai mic Noah, Toulouse - Lens 0-3.

Edjouma cel mic (20 de ani), internațional francez de tineret care joacă pe postul de atacant central sau extremă dreapta, a rămas însă pe banca de rezerve în partida contra liderului campionatului.

Toulouse - Lens 0-3, festival de goluri al liderului din Ligue 1 EXCLUSIV pe VOYO

Gigi Becali anunța că va semna prelungirea, dar a venit mesajul de despărțire: ”FCSB nu a fost doar un club pentru mine!”

Malcom Edjouma a devenit primul fotbalist care pleacă de la FCSB în această iarnă și a scris un mesaj emoționat de despărțire.

El a părăsit-o pe FCSB după patru ani petrecuți la formația patronată de Gigi Becali.

După victoria obținută de FCSB în fața lui Feyenoord, scor 4-3, Gigi Becali a anunțat că îi va prelungi contractul mijlocașului francez până în vară.

Mihai Stoica a anunțat că francezul a fost încântat de propunere și că va semna contractul curând, însă, în cele din urmă, Edjouma a hotărât să o părăsească pe campioana României.

Edjouma a fost dispus să semneze însă a dorit să negocieze termenii prelungirii, lucru care nu i-a picat bine lui Gigi Becali, care a refuzat să se așeze la masa negocierilor. Astfel, Edjouma nu va mai fi jucătorul lui FCSB de la 1 ianuarie.

Marți seară, fotbalistul a scris un mesaj emoționat prin care și-a luat rămas bun de la campioana României:

”Către întreaga familie FCSB,

Am ajuns aici la 25 de ani, încă un copil în mintea mea, plin de vise, îndoieli și dorința de a demonstra cine sunt.

Astăzi plec ca un om matur, format de patru ani intenși de muncă grea, sacrificii, victorii, momente dificile și, mai presus de toate, lecții.

Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea acordată încă din prima zi. Staffului pentru exigență, îndrumare și respect. Coechipierilor mei pentru luptele pe care le-am dus împreună, pe teren și în afara lui. Și, cel mai important, suporterilor, pasiunea, dragostea și energia voastră vor rămâne cu mine pentru totdeauna. M-ați împins înainte, m-ați susținut și m-ați făcut mai bun.

Pentru mine, FCSB nu a fost doar un club. A fost un capitol de viață. O școală. Un pas esențial în drumul meu, ca jucător și ca om. Plec cu fruntea sus, recunoscător și mândru că am purtat aceste culori timp de patru ani.

Cu respect și recunoștință,

Malcolm Sylas Edjouma”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo l-a transferat pe Țicu: &rdquo;Am vorbit astăzi cu el și mi-a explicat următorul lucru&rdquo;
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo l-a transferat pe Țicu: ”Am vorbit astăzi cu el și mi-a explicat următorul lucru”
Wolverhampton - West Ham și Brighton - Burnley, meciurile durerii EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00!
Wolverhampton - West Ham și Brighton - Burnley, meciurile durerii EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00!
Corona Brașov, prima și &icirc;n Ungaria, nu doar &icirc;n Rom&acirc;nia!
Corona Brașov, prima și în Ungaria, nu doar în România!
&rdquo;Cine c&acirc;știgă titlul?&rdquo; Costel Pantilimon a răspuns fără să stea pe g&acirc;nduri
”Cine câștigă titlul?” Costel Pantilimon a răspuns fără să stea pe gânduri
Israeliano-rom&acirc;nul Eissat, &icirc;n lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Antalya!
Israeliano-românul Eissat, în lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Antalya!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină &icirc;n Europa a intrat pe fir: &bdquo;Top class!&ldquo;

Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină în Europa a intrat pe fir: „Top class!“

Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical

Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical

&bdquo;Tremură&ldquo; Varga: ce au scris americanii despre transferul lui Louis Munteanu

„Tremură“ Varga: ce au scris americanii despre transferul lui Louis Munteanu

Chelsea a decis! Fostul antrenor de la Manchester City va prelua echipa

Chelsea a decis! Fostul antrenor de la Manchester City va prelua echipa

Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis

Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis

Anunțul făcut de Gasperini după ce s-a aflat că Radu Drăgușin e o &rdquo;prioritate&rdquo; pentru AS Roma

Anunțul făcut de Gasperini după ce s-a aflat că Radu Drăgușin e o ”prioritate” pentru AS Roma



Recomandarile redactiei
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo l-a transferat pe Țicu: &rdquo;Am vorbit astăzi cu el și mi-a explicat următorul lucru&rdquo;
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo l-a transferat pe Țicu: ”Am vorbit astăzi cu el și mi-a explicat următorul lucru”
Wolverhampton - West Ham și Brighton - Burnley, meciurile durerii EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00!
Wolverhampton - West Ham și Brighton - Burnley, meciurile durerii EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00!
Israeliano-rom&acirc;nul Eissat, &icirc;n lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Antalya!
Israeliano-românul Eissat, în lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Antalya!
&rdquo;Cine c&acirc;știgă titlul?&rdquo; Costel Pantilimon a răspuns fără să stea pe g&acirc;nduri
”Cine câștigă titlul?” Costel Pantilimon a răspuns fără să stea pe gânduri
Surpriză uriașă! Marius Șumudică, anunțat antrenor: &rdquo;Au ajuns la o &icirc;nțelegere&rdquo;
Surpriză uriașă! Marius Șumudică, anunțat antrenor: ”Au ajuns la o înțelegere”
Alte subiecte de interes
Cum să faci așa ceva? Malcom Edjouma n-a scăpat de criticile lui Gigi Becali: Asta e indolență
"Cum să faci așa ceva?" Malcom Edjouma n-a scăpat de criticile lui Gigi Becali: "Asta e indolență"
Nici n-a ajuns bine la FCSB, că e băgat &icirc;n ședință de Mihai Stoica: Trebuie să avem o discuţie serioasă
Nici n-a ajuns bine la FCSB, că e băgat în ședință de Mihai Stoica: "Trebuie să avem o discuţie serioasă"
Meci de foc pentru fratele lui Malcom Edjouma! După 6-0 cu Stuttgart, &icirc;l așteaptă o nouă provocare
Meci de foc pentru fratele lui Malcom Edjouma! După 6-0 cu Stuttgart, îl așteaptă o nouă provocare
Noah Edjouma, fratele mai mic al lui Malcom Edjouma, este noua senzație a fotbalului francez! Gol la debutul &icirc;n Ligue 1, gol și &icirc;n ultima etapă
Noah Edjouma, fratele mai mic al lui Malcom Edjouma, este noua senzație a fotbalului francez! Gol la debutul în Ligue 1, gol și în ultima etapă
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare

stirileprotv O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

Cum a arătat prima zi &icirc;n Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților c&acirc;nd clienții vor să achite cu noua monedă

stirileprotv Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!