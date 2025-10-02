Formația dirijată de Elias Charalambous va înfrunta gruparea elvețiană în a doua rundă din faza principală a competiției UEFA Europa League.

În prima etapă, FCSB a câștigat 1-0 cu Go Ahead Eagles în deplasare, în timp ce Young Boys a fost spulberată de Panathinaikos cu 1-4 în Elveția.



”Aveți mai multă motivație în Europa decât în campionat?” Cum a răspuns Malcom Edjouma



La conferința de presă premergătoare duelului, Malcom Edjouma a fost întrebat, raportat la evoluțiile mult mai bune ale echipei în cupele europene față de Superligă, dacă roș-albaștrii resimt o motivație mai mare în competițiile continentale.



Mijlocașul lui FCSB a răspuns negativ și a sugerat că, în ciuda faptului că în Europa duelurile sunt mai dificile, motivația este aceeași.



”(n.r. Aveți mai multă motivație în Europa decât în campionat?) Nu. E bine să joci în Europa, dar și în campionat e bine. Meciurile sunt mult mai puternice, mult mai grele, dar pentru mine este aceeași motivație”, a spus Malcom Edjouma la conferința de presă.



După Young Boys, FCSB o va întâlni pe Bologna în a treia rundă din faza principală a competiției UEFA Europa League.

Meciul, la fel ca cel cu elvețienii, va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Ce au făcut elvețienii înainte de FCSB - Young Boys



Roș-albaștrii au câștigat cu 1-0 în fața Oțelului Galați duminică seară, în etapa #11 din sezonul regulat al SuperLigii României, grație reușitei lui Florin Tănase (penalty, 48').



Asemenea roș-albaștrilor, și Young Boys și-a câștigat meciul din etapa campionatului din Elveția. În a șaptea rundă, echipa pregătită de Giorgio Contini a învins-o cu 4-2 pe Thun.



Contrat campioanei României, Young Boys a pierdut primul duel din faza principală a competiției UEFA Europa League, 1-4 cu Panathinaikos, în timp ce FCSB a câștigat cu 1-0 în fața lui Go Ahead Eagles.



În clasamentul primului eșalon din Elveția, Young Boys se află pe locul doi cu 14 puncte. După șapte etape, clubul a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și o înfrângere.

