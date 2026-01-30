Forma lui Ștefan Târnovanu în ultimul timp a fost contestată chiar și de Gigi Becali, patronul lui FCSB, care a dezvăluit că în campionat va miza pe Matei Popa, goalkeeperul în vârstă de 18 ani din lotul lui Elias Charalambous.



După FCSB - Fenerbahce 1-1, în care Târnovanu a avut câteva intervenții decisive între buturi, portarul i-a tras la răspundere pe suporteri, care i-au înțepat pe jucători cu mesajul afișat în peluză.



”Rămân cu un gust amar. I-am făcut nefericiți pe suporteri, îi înțeleg, dar, din ce știu eu, suporter ești când îți susții echipa chiar și atunci când e jos.



Dacă noi suntem la pământ, nu veni și ne băga și mai rău în pământ, încearcă să ne ajuți să ieșim din asta.



Au fost lângă noi foarte mult, au suportat multe înfrângeri, dar cred că am avea nevoie ca ei să fie lângă noi”, a spus Ștefan Târnovanu după FCSB - Fenerbahce.



Ștefan Târnovanu, ”sancționat” după ultimele declarații: ”Nu a făcut bine, mai bine tăcea”



Basarab Panduru, fost internațional român, l-a pus la colț pe Târnovanu pentru declarațiile fotbalistului după egalul de la București de joi seară.



”Nu cred că a făcut bine. OK, ai personalitate, vrei să spui... Dar cred că, în momentul ăsta, mai ales la cum ai apărat și la cum au mers lucrurile, era mai bine să nu amintești deloc.



Nu rezolvi niciun fel de problemă așa. Apără în continuare așa și nu mai intră Popa (n.r. - Matei, portarul U21 al lui FCSB).



Repet, înțeleg personalitatea, dar în momentul ăsta cred că era mai bine să nu amintească despre asta.



Să revină lumea și să spună că ești Târnovanu ăla pe care îl știm toți. Că a fost bun are dreptate, doar că în ultima perioadă a fost mai puțin bun”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

