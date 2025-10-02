În minutul 9, Malcom Edjouma s-a prăbușit pe gazon și, după câteva momente, a transmis că nu mai poate continua.

Pe buzele sale s-a putut citi „nu mai pot”, iar medicul campioanei a făcut imediat semn spre bancă pentru schimbare.

Edjouma s-a accidentat după doar opt minute cu Young Boys



Mijlocașul francez a părăsit terenul vizibil afectat, iar în locul său a intrat Florin Tănase.



Lovitura pentru FCSB a fost dublă. La doar două minute după accidentarea lui Edjouma, Young Boys a deschis scorul și a redus la tăcere tribunele Arenei Naționale.

