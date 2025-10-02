NEWS ALERT Probleme pentru FCSB! Malcom Edjouma s-a accidentat după doar opt minute cu Young Boys

Probleme pentru FCSB! Malcom Edjouma s-a accidentat după doar opt minute cu Young Boys Europa League
FCSB a avut parte de un start cu ghinion în confruntarea de pe Arena Națională cu Young Boys, din etapa a doua a grupelor UEFA Europa League.

Malcom EdjoumafcbYoung Boys
În minutul 9, Malcom Edjouma s-a prăbușit pe gazon și, după câteva momente, a transmis că nu mai poate continua.

Pe buzele sale s-a putut citi „nu mai pot”, iar medicul campioanei a făcut imediat semn spre bancă pentru schimbare.

Edjouma s-a accidentat după doar opt minute cu Young Boys

Mijlocașul francez a părăsit terenul vizibil afectat, iar în locul său a intrat Florin Tănase.

Lovitura pentru FCSB a fost dublă. La doar două minute după accidentarea lui Edjouma, Young Boys a deschis scorul și a redus la tăcere tribunele Arenei Naționale.

FCSB - Young Boys, echipele de start

FCSB: Târnovanu - V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec

  • Rezerve: Udrea, Yima, Şut, Bîrligea, Tănase, Kiiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic
  • Antrenor: Elias Charalambous

Young Boys: Keller - Janko, Louper, Benito, Hadjam - Moles, Raveloson, Fernandes, Monteiro - Bedic, Gigovic

  • Rezerve: Lindner, Marzino, Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Fassnacht, Tsimba, Mambwa, Smith
  • Antrenor: Giorgio Contini
