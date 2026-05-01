Csikszereda a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, campioana en-titre FCSB, în etapa a şaptea din play-out-ul Superligii. Singurul gol al partidei a fost marcat de către Attila Csuros în minutul 87.
Lucian Filip, reacție după Csikszereda - FCSB 1-0
După meci, antrenorul interimar Lucian Filip a reclamat absența accidentatului Daniel Bîrligea, însă a subliniat că fotbaliștii de la FCSB trebuie să-i suplinească lipsa.
„Ne-a lipsit omul care să marcheze, am dus lipsă de un atacant și s-a văzut. Ne-a lipsit Bîrligea, dar nu are rost să vorbim despre el. Jucătorii care sunt aici trebuie să-i suplinească lipsa.
Fără să vrei te gândești la meciurile de baraj, dar sper să arătăm mai bine în meciul următor.
Filip: „Presiunea se simte”
Chiar dacă am jucat bine în a doua repriză, cred că doar inspirația a făcut ca să nu marcăm. Terenul a fost mult mai prost decât pe Arena Națională și s-a văzut și în jocul nostru asta.
Presiunea se simte și cred că și eu și jucătorii o simțim. Când suntem la un club mare avem presiunea să câștigăm fiecare meci.
Cât suntem aici ne gândim să ne treaba la fiecare meci. Dacă o să vină un antrenor până la meciul viitor bine, dacă nu, atunci vom pregăti echipa în continuare”, a declarat Lucian Filip, la flash-interviuri.
Echipele utilizate
- Csikszereda: E. Pap – Paszka (Bloj 90'), Palmeş, Csuros, Trif – S. Veres – Anderson Ceara, B. Vegh (Dusinszki 80'), Bodo (Bota 90'), Loeper (Szalay 65') – Eppel (Dolny 80'). Antrenor: Robert Ilyeş
- FCSB: M. Popa – V. Creţu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo (Lixandru 71') – Cisotti (Mamadou Thiam 71'), Olaru, Oct. Popescu – Miculescu (Al. Stoian 86'). Antrenor: Lucian Filip
- Cartonaşe galbene: Anderson Ceara 37', Csuros 41', Szalay 66' / Radunovic 37'
- Arbitri: Rareş Vidican – Alexandru Cerei, Ioan Corb
- Arbitri VAR: Cătălin Popa – Andrei Chivulete