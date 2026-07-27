După victoria categorică, scor 5-1, cu Universitatea Craiova, președintele Andrei Nicolescu a anunțat că lotul va mai fi întărit cu un nou transfer.

La o zi după succesul din Ștefan cel Mare, oficialul "câinilor" a confirmat că negocierile sunt foarte aproape de final.

Andrei Nicolescu: „Există perspectiva asta!”

Întrebat dacă Dinamo va mai transfera un jucător înaintea meciului cu Oțelul Galați, Andrei Nicolescu a oferit un răspuns „Da! Există perspectiva asta!”, a spus oficialul la Prima Sport.

Dinamo va disputa următorul meci vineri, 31 iulie, de la ora 21:30, împotriva celor de la Oțelul Galați. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Ce transferuri a făcut momentan Dinamo

Formația pregătită de Nuno Campos a fost una dintre cele mai active echipe din SuperLiga în această vară.

Dinamo i-a transferat, printre alții, pe Martin Pascual, Dario Benavides, Oliver Hintsa, Yacine Bourhane, Tudor Alistar, Alaa Bellaarouch, Răzvan Radu, Ianis Doană, Adriano Manole și Ștefan Opriș.

La capitolul plecări, Kennedy Boateng a ajuns la Al Fateh, Eddy Gnahore a semnat cu FCSB, Georgi Milanov a plecat la Botev Plovdiv, iar Jordan Ikoko, Costin Amzăr și Adrian Caragea și-au reziliat contractele.