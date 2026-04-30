Lucian Filip, conferință de presă înainte de Csikszereda - FCSB

FCSB, liderul din play-out, are deja asigurată prezența la barajul de Conference League, însă trebuie să încheie pe locul 7 pentru a juca pe teren propriu semifinala. De partea cealaltă, FK Csikszereda, una dintre puține echipe care au licență UEFA, se află pe 11, cu 27 de puncte - între barajul de Conference League și cel pentru evitarea retrogradării.

"Întâlnim o echipă periculoasă, care pierde destul de puține jocuri acasă. Știm cu toții că pe parcursul sezonului am pierdut multe puncte cu echipele din play-out. Îmi doresc ca băieții să fie concentrați și să câștigăm. Sper ca jucătorii să se adapteze și la vreme.

Faptul că am câștigat meciul trecut a adus o săptămână normală, bună. Băieții s-au pregătit foarte bine. Nu cred că vom avea surprize neplăcute.

Nu știu ce target are Csikszereda, dar cred că ei se luptă mai mult pentru evitarea barajului de retrogradare, iar noi ne luptăm pentru altceva. Avem obiective diferite, iar asta ar trebui să se vadă pe teren.

Nu aș vrea să spun ce echipă îmi doresc la baraj pentru că n-ar fi corect față de celelalte echipe. Ar trebui să ne focusăm mai mult pe forma noastră", a spus Lucian Filip, la conferința de presă.

Lucian Filip: "L-am întrebat pe Charalambous dacă revine la FCSB. Decizia e la el"

La începutul acestei săptămâni, Elias Charalambous s-a întors în România pentru a participa la un eveniment în care staff-ul și jucătorii lui FCSB au fost premiați pentru performanțele din sezonul trecut. Cipriotul este ofertat în această perioadă pentru a reveni la echipă, însă Lucian Filip susține că nici el nu a primit un răspuns concret din partea antrenorului.

"Nu știu dacă Elias va veni, dar a fost un moment plăcut. Am avut atâtea momente frumoase împreună. Dacă nu acum, poate altădată, cine știe?! Nu se știe ce îți rezervă viața pe viitor. Normal că l-am întrebat (n.r - dacă revine la FCSB). Mi-aș dori să se întoarcă, dar, până la urmă, decizia este la el", a mai spus Filip.

Întrebat dacă vede posibilă o numire a lui Marius Șumudică la FCSB, mai ales după ce tehnicianul român s-a văzut recent cu Gigi Becali, Filip a răspuns: "Sincer, nu cred, chiar dacă au apărut ceva poze pe social media. Din câte știu, vrem un antrenor străin și nu cred că s-au schimbat planurile".