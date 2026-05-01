Gigi Becali, prima reacție după Csikszereda - FCSB 1-0: "Ei au fost slabi! D-aia n-a mers bine"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a oferit o primă reacție după ce echipa sa a fost învinsă de FK Csikszereda, scor 0-1, în runda a șaptea din play-out.

TAGS:
FK CsikszeredaFCSBGigi Becali
Din articol

După trei victorii consecutive în play-out, FCSB s-a văzut învinsă la Miercurea Ciuc. Attila Csuros a dat lovitura în minutul 87, iar Csikszereda a obținut trei puncte care sunt aproape sinonime cu salvarea de la retrogradare.

FCSB rămâne pe primul loc în play-out și are asigurat locul de baraj pentru Conference League, motiv pentru care Gigi Becali nu a dat o mare importanță eșecului. Cu toate acestea, patronul campioanei a criticat prestațiile lui Juri Cisotti și David Miculescu.

"Dacă jucăm un meci important cu ei, îi batem cu 20-0! Când e un meci fără nicio miză... n-am avut nicio miză! Am avut posesie în jumătate adversă. Ei n-au trecut de centrul terenului în repriza a doua. Lumea poate să zică ce vrea, dar eu spun ce gândesc eu. Nu pot să spun că sunt mulțumit de ce am văzut, dar mi-a plăcut că mingea a fost la mine. Sunt mulțumit cât de cât. În mod normal, trebuia să câștigăm, dar având în vedere că n-a fost miză, nu pot să fiu supărat. Dacă era miză, trebuia să-i dai 5-0, 6-0 lui Csikszereda.

Nu pot să zic că am remarcați. Poate Tavi Popescu, care a mai crescut puțin. Drept dovadă, n-a fost schimbat. Lui îi trebuie mai multă bărbăție. Azi am avut un Cisotti slab, un Miculescu slab. Probabil d-aia n-a mers bine jocul. Tavi Popescu e o satisfacție: dacă își revine, va fi un mare câștig", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

  • Fk csikszereda miercurea ciuc fcsb play out superliga superbet 1052026 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

FCSB, Botoșani și Csikszereda rămân în lupta pentru barajul de Conference League

Miza celor de la FCSB în acest final de sezon este obținerea primului loc din play-out, care asigură statutul de gazdă la primul baraj pentru Conference League, unde adversară va fi o altă formație din play-out.

Cu două meciuri rămase pentru FCSB - cu Unirea Slobozia și Hermannstadt, ambele aflate în lupta pentru evitarea retrogradării - formația roș-albastră rămâne cu 36 de puncte, iar FC Botoșani, următoarea echipă cu licență europeană, se poate apropia la doar două lungimi în cazul în care va învinge Farul, la Constanța, sâmbătă.

  • În ultimele două etape, FC Botoșani va mai înfrunta Petrolul (acasă) și Csikszereda (deplasare). 

Teoretic, și Csikszereda păstrează șanse pentru calificarea la barajul de Conference League, însă are nevoie de un parcurs aproape perfect - inclusiv victorie în meciul direct cu FC Botoșani, din ultima rundă.

  • Deși se află pe locul 8, UTA Arad nu a obținut licența UEFA și nu va putea juca la barajul de Conference League.

Clasamentul din play-out

Clasamente oferite de Sofascore
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!