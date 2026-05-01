Gigi Becali, prima reacție după Csikszereda - FCSB 1-0: "Ei au fost slabi! D-aia n-a mers bine"

După trei victorii consecutive în play-out, FCSB s-a văzut învinsă la Miercurea Ciuc. Attila Csuros a dat lovitura în minutul 87, iar Csikszereda a obținut trei puncte care sunt aproape sinonime cu salvarea de la retrogradare.

Gigi Becali, după Csikszereda - FCSB 1-0: "Cisotti și Miculescu, slabi. Probabil d-aia n-a mers bine jocul"

FCSB rămâne pe primul loc în play-out și are asigurat locul de baraj pentru Conference League, motiv pentru care Gigi Becali nu a dat o mare importanță eșecului. Cu toate acestea, patronul campioanei a criticat prestațiile lui Juri Cisotti și David Miculescu.

"Dacă jucăm un meci important cu ei, îi batem cu 20-0! Când e un meci fără nicio miză... n-am avut nicio miză! Am avut posesie în jumătate adversă. Ei n-au trecut de centrul terenului în repriza a doua. Lumea poate să zică ce vrea, dar eu spun ce gândesc eu. Nu pot să spun că sunt mulțumit de ce am văzut, dar mi-a plăcut că mingea a fost la mine. Sunt mulțumit cât de cât. În mod normal, trebuia să câștigăm, dar având în vedere că n-a fost miză, nu pot să fiu supărat. Dacă era miză, trebuia să-i dai 5-0, 6-0 lui Csikszereda.

Nu pot să zic că am remarcați. Poate Tavi Popescu, care a mai crescut puțin. Drept dovadă, n-a fost schimbat. Lui îi trebuie mai multă bărbăție. Azi am avut un Cisotti slab, un Miculescu slab. Probabil d-aia n-a mers bine jocul. Tavi Popescu e o satisfacție: dacă își revine, va fi un mare câștig", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.