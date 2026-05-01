Aflată în play-out, FCSB este deja sigură de prezența la primul baraj de Conference League. Cu toate acestea, Gigi Becali a conturat deja lista jucătorilor care vor pleca de la echipă în vară.

Gigi Becali anunță numeroase plecări de la FCSB

Fără să dea vreun nume, Gigi Becali a anunțat după 0-1 cu Csikszereda că "vor fi 6-7 jucători de care ne vom despărți".

Finanțatorul de la FCSB nu a dat vreun nume, însă a explicat că, în ciuda prestațiilor mai slabe din ultima perioadă, Mihai Lixandru nu se va afla pe lista plecărilor. Nici Joyskim Dawa sau Siyabonga Ngezana.

"Lixandru nu cred că va pleca pentru că avem contract cu el. Dar uite că unii fotbaliști se schimbă după accidentare. Mihai Popescu e mai bun după accidentare. Chiar și Dawa, despre care spuneam că se lasă de fotbal, acum văd că e mai bun ca înainte, are timing mai bun, ia fața adversarului, are o apreciere mai bună a mingii. Uite că nu se lasă de fotbal și e mai bun decât înainte. Ngezana? Cum să n-am încredere în el? N-am văzut cine este?", a mai spus Becali.

Valentin Crețu, un nou contract la FCSB

În schimb, Valentin Crețu (37 de ani), fundașul dreapta aflat la FCSB din 2019, va beneficia de o nouă prelungire de contract. Actuala înțelegere a veteranului campioanei expiră la finalul anului.

"Lui Crețu îi vom prelungi iar contractul. El își face treaba. Singurul lucru la care e deficitar este la centrări. În rest, își face treaba bine. Radunovic, dacă nu e nervos și nu se relaxează, își face și el treaba cât de cât. Pe Pantea l-am tot încercat... e păcat de el, e tânăr, are forță, viteză, dar nu știu ce are", a mai spus Becali.