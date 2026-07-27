FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui Csikszereda, într-un meci din runda a doua din Superliga.

Reușitele acestui meci au fost semnate de Risto Radunovic în minutul 3 și Dennis Politic în minutul 16.

Mihai Stoica, surprins de fotbalistului de la FCSB: „Niciodată nu s-a întâmplat!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost mulțumit de felul în care a evoluat formația bucureșteană în contextul în care au avut patru jucători U21 în echipa de start.

MM Stoica a dezvăluit că Mihai Toma a fost jucătorul care l-a dat pe spate în partida cu Csikszereda, datorită cifrelor pe care le-a reușit.

„Aveam reţineri, bineînţeles. Jucam cu patru jucători de la Youth League. Clar că aveam temeri, dar aveam mare încredere că ideea pe care am avut-o, cu folosirea lui Toma pe o altă poziţie, va da rezultate. Mare încredere.

El arată tot timpul la antrenamente câte ceva. Chiar la antrenamente vorbeam: dacă el dă gol cu atâta uşurinţă, de ce să-l chinuim noi? Să joace extremă dreapta, extremă stângă, număr 10... A jucat şi fundaş dreapta, săracul. De ce să nu-l apropiem puţin de poartă? Pentru că el tot ce face, face bine. E un jucător foarte inteligent, dar surpriza a fost alta şi a fost colosală.

De când monitorizăm distanţele parcurse de jucători, niciodată un fotbalist... La noi erau foarte puţini cei care depăşeau 12 km pe meci. Era Borceanu, era Şut, dar rar, nu mereu.

Mihai Toma a depăşit 13 km, iar cifrele astea sunt fabuloase. Are 13.079 de metri parcurşi, dintre care mai mult de 3.000 în „high intensity”. Astea sunt cifre de cel mai înalt nivel.

Asta spune foarte multe, pentru că el ieri a demonstrat că poate fi o soluţie, indiferent de concurenţa pe care o are pe post, indiferent dacă se bate cu Ofri Arad, Gnahore sau Joao Paulo... Lângă Radunovic cred că poate să joace extraordinar.”, a spus Mihai Stoica, conform Prima Sport.ro.

Partida FK Auda - FCSB, din returul turului doi din preliminariile Conference League, va avea loc joi, de la ora 19:00 și se vede LIVE pe platforma VOYO.