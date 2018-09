Lovitura pentru Dinamo: FCSB pregateste mutarea anului in Liga 1! Becali: "Am negociat tot timpul, trebuie sa vorbesc intai cu MM!"

Gicu Grozav este cel mai curtat jucator roman al momentului.



Alexandru David, presedintele lui Dinamo, a declarat in aceasta dimineata la ProX ca negocierile cu Grozav sunt inca in desfasurare. Dupa nici ora, Gigi Becali a anuntat ca si FCSB este interesata de atacantul in varsta de 27 de ani.



"Am negociat tot timpul cu Gicu Grozav. Nu pot sa vorbesc acum despre el, trebuie sa vorbesc intai cu MM Stoica", a declarat Gigi Becali la ProX.

Gicu Grozav a mai jucat la Dinamo, pentru o scurta perioada, in 2015 cand a fost imprumutat de la Terek. A marcat 3 goluri in 11 partide jucate pentru dinamovisti. In Romania, Grozav a evoluat pentru Unirea Alba Iulia, Universitatea Cluj si Petrolul.