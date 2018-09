Varianta BOMBA pentru FCSB! Mutarea "imposibila" gandita de Becali: cine ii poate lua locul lui Dica

Gigi Becali a fost extrem de nervos dupa remiza de la Cluj dintre CFR si FCSB, scor 1-1.

Patronul FCSB a anuntat ca dupa finalul turului de campionat va face o analiza "la sange" a evolutiei echipei si sunt posibile schimbari majore. Inclusiv la nivelul bancii tehnice.

Nicolae Dica ar putea pleca de la FCSB dupa etapa a 13-a, iar pana acum au aparut doua variante de posibili inlocuitori: Edi Iordanescu si Mihai Teja. Sursele www.sport.ro, apropiate conducerii de la FCSB, sustin ca in acest moment se discuta despre aducerea lui Mircea Rednic la FCSB.

O varianta ce parea "imposibila" in urma cu cateva sezoane cand Rednic antrena marea rivala din "Stefan cel Mare", pare acum plauzibila in conditiile in care in mod cert Gigi Becali cauta o solutie viabila pentru inlocuirea lui Dica.

Mircea Rednic si-a inceput cariera de antrenor la Rapid, echipa pe care a pregatit-o in trei mandate (2000-2001, 2002-2003, 2007-2008). Au urmat apoi Bacau, Al-Nassar, Craiova, Vaslui, Dinamo in trei randuri (2006-2007, 2008-2009, 2015-2016), Alania Vladikavkaz, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, iar acum antreneaza la Al-Faisaly in Arabia Saudita.