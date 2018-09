Anul trecut era patron, acum "n-are ce sa cauta la echipa mare". Becali si-a retrogradat nepotul, proprietarul FCSB din acte

Anul trecut, Becali anunta ca se retrage si il lasa la conducere pe nepotul sau, Vasile Geambazi.

Gigi Becali nu mai renunta la FCSB, echipa pe care dorea s-o incredinteze nepotului sau, Vasile Geambazi. Acesta se ocupa de baza de pregatire din Berceni si de echipele FCSB de tineret si juniori. Acesta nu are ce sa caute la prima echipa, anunta Becali.

Anul trecut, Becali a fost reclamat la Comisia de Disciplina, iar FCSB risca sa fie depunctata. Asta intr-un moment in care echipa se lupta cu CFR pentru titlul de campioana. A fost momentul in care Becali a facut un pas in spate si a anuntat ca nepotul sau detine controlul total al clubului.

"Domnul Geambazi nu are de ce sa se roage de vreun antrenor. El nu poate face ce vrea la echipa mare niciodata in viata lui. El poate face ce vrea la echipa a doua acolo", a spus Becali la PROX.

MM Stoica risca sa fie demis de la FCSB dupa remiza cu CFR, insa Becali a revenit si a anuntat ca nu se pune problema unei despartiri. Amanunte aici.