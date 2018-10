Grozav, sincer la conferinta de presa: "Asa s-a ajuns la Dinamo!" Motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali

Gicu Grozav a fost prezentat oficial la Dinamo.

Noul jucator din Stefan cel Mare a fost sincer la conferinta de presa de la prezentarea sa. El a spus ca isi dorea sa ramana in strainatate, insa nu a gasit o varianta buna.

"Sincer, in prima faza mi-am dorit sa raman afara, dar probabil nu am gasit varianta cea mai buna. Am refuzat doua trei oferte si asa s-a ajuns la Dinamo. Dar, in tara, clar a fost prima varianta. Daca nu se rezolva asta, nu stiu, poate mergeam si in Liga a 2-a", a spus Grozav.

Totodata, el a vorbit si despre oferta de salariu de 25.000 de euro primita de la Gigi Becali si a explicat de ce a refuzat sa joace la FCSB.

"Am spus-o mereu, eu nu o sa pot sa merg acolo, pentru ca nu as dormi linistit. In tara pot sa joc la trei echipe si cam atat", a explicat Grozav.

Jucatorul a vorbit si despre posibilitatea convocarii la nationala Romaniei.

"Am tinut legatura cu Cosmin Contra, din pacate nu s-a realizat acel transfer de care s-a vorbit si a vorbit. Nu regret, asta este, merg inainte. Eu la momentul respectiv am fost impacat cu mine. Acum ma aflu aici si sunt bucuros. Sper sa ajung la nationala cat mai curand, in noiembrie daca apuc sa joc. Sper sa regasesc ritmul de joc si sa o fac constant bine", a spus Gicu Grozav.

Claudiu Niculescu este incrazator in reusita lui Grozav la Dinamo.

"Sunt fericit. Este un jucator pe care mi l-am dorit foarte mult pentru ca il cunosc foarte bine si, pe langa valoarea lui ca fotbalist, ii cunosc foarte bine si caracterul. Pentru mine, este foarte important si caracterul jucatorului. E un fotbalist de mare valoare care va ajuta aceasta echipa", a spus Niculescu la prezentarea oficiala a lui Grozav.