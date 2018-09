Dica a pierdut vestiarul: "Hai, ma, iar vii cu d-astea?" DEZVALURI EXPLOZIVE de la antrenamentele FCSB: cum se comporta jucatorii

Dica are zilele numarate la FCSB. Eliminarea din Europa si parcursul neconvingator din campionat i-au subrezit pozitia antrenorului.

Gigi Becali a declarat, dupa egalul cu CFR din ultima etapa, ca va face o analiza serioasa la finalul turului si este posibil ca Dica sa fie indepartat. Nu doar patronul pare ca si-a pierdut increderea in antrenor, ci si jucatorii.

Ion Craciunescu a declarat ca, din informatiile sale, Dica nu se bucura de prea mult respect si incredere nici din partea jucatorilor.



"Mie imi spunea cineva, o sursa demna de incredere, ca Dica e luat la misto de jucatori la antrenamente si in vestiar. Ii spun 'Hai, ma, iar vii cu d-astea? Iar facem d-astea?'. Mi-a spus un jucator de acolo.

Dica a fost cea mai ieftina varianta de antrenor. Becali nu a vrut sa dea bani multi unui tehnician. Becali a facut una dintre cele mai mari greseli de cand e la acest club. Cu un alt antrenor, jucatorii aveau un cu totul alt randament. Domnul Dica vine si ne spune ca a crescut nivelul jucatorilor, dar dupa parerea mea, trebuiau sa creasca mai mult. Dica vine si ne zice lucruri banale, jenante. Nu cred ca la aceasta ora este pentru FCSB. Trebuia sa vină peste 4-5 ani. Nu are experienta. Becali si-a dat seama de asta, in ceasul al 12-lea. Vad ca vrea sa ia masuri, dar e treaba lui. Iata ca, anul acesta, Dica a clacat in cupele europene, unde nu avea voie sa o faca", a declarat Ion Craciunescu la Digisport.



Variante de inlocuitor

Chiar daca nu a luat o decizie categorica in privinta viitorului lui Dica, Gigi Becali sondeaza piata pentru un posibil inlocuitor. Edi Iordanescu a fost prima varianta vehiculata pentru inlocuirea lui Dica, insa un scenariu mai plauzibil pare a fi venirea lui Mihai Teja.

Teja a impresionat in acest sezon cu Gaz Metan, ardelenii fiind pe locul patru in clasament. Peste CFR Cluj, Craiova sau Viitorul, spre exemplu.