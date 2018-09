Rapid, cu Dinamo, Craiova sau FCSB? Urnele pentru 16-imile Cupei. Tragerea la sorti e azi, ora 18:00

Astazi are loc tragerea la sorti pentru 16-imile Cupei Romaniei

Rapid este in urna B la tragerea la sorti din Cupa, si ar putea pica cu FCSB, Dinamo sau Craiova in faza 16-imilor.

Cele 32 de echipe au fost repartizate in doua urne - 11 in urna A si 20 in urna B.

A 32-a echipa participanta se va stabili astazi, in urma meciului de calificare dintre Chindia Targoviste si Flacara Moreni. Daca va castiga Chindia, va fi repartizata in urna A. Daca se va impune Flacara Moreni, va fi repartizata in urna B.

Echipele din urna A se vor imperechea cu cele din urna B, apoi cele ramase in urna B se vor imperechea intre ele.

Tragerea la sorti are loc astazi, incepand cu ora 17:00.

URNA A – echipele care au ajuns in optimile Cupei Romaniei din sezonul precedent

1. SC FC FCSB SA

2. U Craiova 1948 Club Sportiv SA

3. AFC Astra

4. CS Gaz Metan Medias

5. FC Viitorul SA

6. SC Dinamo 1948 SA

7. AFC Botosani

8. CSM Politehnica Iasi

9. AFC Hermannstadt

10. CS Mioveni

11. AS FC Universitatea Cluj

URNA B – celelalte echipe care s-au calificat in faza saisprezecimilor de finala

1. FC CFR 1907 Cluj SA

2. ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe

3. AFC Dunarea 2005 Calarasi

4. CS Concordia Chiajna

5. SC FC Voluntari SA

6. ACS FC Academica Cliceni

7. CS Sportul Snagov SA

8. AFC UTA Arad

9. ACS Energeticianul

10. ASU Poli Timisoara

11. CS Luceafarul Oradea

12. ACS Dacia Unirea Braila

13. AFC Turris-Oltul Turnu Magurele

14. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

15. AFC Unirea 1924

16. CSM Bucovina Radauti

17. CS Sporting Liesti

18. AFC Progresul 1944 Spartac

19. Fotbal Club Rapid

20. CSM Slatina

"In ultimii trei ani, nu am dat prea mare importanta Cupei, dar acum o sa-i dam. Nu zic ca o s-o castigam, dar o sa-i dam importanta, ne dorim sa mergem cat mai mult" - Gica Hagi.