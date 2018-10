L-au luat pe Grozav, dar pot pierde un jucator esential! Becali a pus deja ochii pe el: "E cel mai bun sau aproape cel mai bun din Romania!" Mutarea vizata de FCSB

Dinamo a dat lovitura si a reusit sa-l aduca pe Gicu Grozav, insa poate pierde un alt jucator important.

Diogo Salomao ar putea pleca de la Dinamo in iarna. Mijlocasul va intra in ultimele sase luni de contract si, potrivit Gazetei Sporturilor, refuza sa isi prelungeasca intelegerea scadenta in 2019.

Salomao este nemultumit de oferta facuta de club care i-a propus o marire a salariului cu doar 1.000 de euro pe luna. In conditiile in care Nistor a primit o majorare de aproximativ 5.000 de euro, iar Mahlangu a fortat transferul dupa ce a primit o oferta care nu a fost pe placul sau, Salomao se asteapta ca Dinamo sa-i propuna o majorare substantiala sau sa fie lasat sa plece.

Daca nu va ajunge la un acord cu Dinamo, mijlocasul in varsta de 30 de ani ar putea veni la FCSB. Gigi Becali il asteapta cu bratele deschise. Patronul FCSB a declarat inaintea meciului cu Dunarea Calarasi din etapa a noua ca Salomao este unul dintre cei mai buni mijlocasi din Romania.

"Nu am nimic cu Bratu, dar cand il lasi rezerva pe cel mai bun sau aproape cel mai bun mijlocas din Romania, asta se intampla!", declara Gigi Becali la doar o zi dupa ce Dinamo pierdea la Iasi. La doar cateva minute dupa aceasta declaratie, Dinamo anunta ca Florin Bratu nu mai este antrenorul echipei, iar Claudiu Niculescu ii va lua locul.