Adrian Mazilu a "spart gheața"! Primul gol după o pauză de doi ani

Meciul dintre România U21 și San Marino U21 este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.

Adrian Mazilu (20 de ani) a fost transferat de Dinamo în vară, cu surle și trâmbițe, de la Brighton. Internaționalul de tineret a impresionat în perioada petrecută la Farul Constanța, iar fanii au privit cu entuziasm transferul său.

Evoluțiile sale de la Dinamo nu au fost pe măsura așteptărilor, iar șefii clubului par să-și fi pierdut deja răbdarea cu el. În meciul cu San Marino, Mazilu a reușit să înscrie un gol impresionant, la doar patru minute după ce a fost introdus în teren.

În minutul 63, Mazilu a luat o acțiune pe cont propriu și a șutat din afara careului, cu piciorul stâng, fără nicio șansă pentru portarul advers. A fost golul de 3-0, după ce primele două au fost marcate de colegul său de la Dinamo, Alexandru Musi.

Pentru Mazilu a fost primul gol într-un meci oficial după doi ani! Ultima sa reușită a fost pentru România U19, într-un meci câștigat cu Germania (3-2).

La Dinamo, Mazilu a bifat până acum 12 partide, în campionat și Cupa României, majoritatea din postura de rezervă. 

România U21 - San Marino U21 | Echipele de start:

  • România U21: Munteanu - D. Maftei, Eissat, M. Duțu, Borza - C. Mihai - Musi, D. Matei, Băsceanu, Biliboc - Vermeșan
  • Rezerve: Lefter, Bană, A. Dorobanțu, Mazilu, Szimionas, A. Trică, Țuțu, M. Tudose, Vulturar
  • Selecționer: Costin Curelea
  • San Marino U21: Casadei - Marinucci, Ciacci, Semproini - Gasperoni, Meloni, Dell Balda, Renzi, Domeniconi - Sensoli, Tamagnini
  • Rezerve: P. Amici, Canarezza, Casadei, Chiaruzzi, Ciacci, Protti, Riccardi, Valentini, Zafferani
  • Selecționer: Matteo Cecchetti
