Adrian Mazilu (20 de ani) a fost transferat de Dinamo în vară, cu surle și trâmbițe, de la Brighton. Internaționalul de tineret a impresionat în perioada petrecută la Farul Constanța, iar fanii au privit cu entuziasm transferul său.

Adrian Mazilu a spart gheața! Primul gol după o pauză de doi ani

Evoluțiile sale de la Dinamo nu au fost pe măsura așteptărilor, iar șefii clubului par să-și fi pierdut deja răbdarea cu el. În meciul cu San Marino, Mazilu a reușit să înscrie un gol impresionant, la doar patru minute după ce a fost introdus în teren.

În minutul 63, Mazilu a luat o acțiune pe cont propriu și a șutat din afara careului, cu piciorul stâng, fără nicio șansă pentru portarul advers. A fost golul de 3-0, după ce primele două au fost marcate de colegul său de la Dinamo, Alexandru Musi.

Pentru Mazilu a fost primul gol într-un meci oficial după doi ani! Ultima sa reușită a fost pentru România U19, într-un meci câștigat cu Germania (3-2).

La Dinamo, Mazilu a bifat până acum 12 partide, în campionat și Cupa României, majoritatea din postura de rezervă.

