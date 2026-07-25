La final, tehnicianul campioanei și-a criticat echipa, și-a cerut scuze suporterilor și a vorbit și despre situația lui Assad Al Hamlawi, atacant dorit de Pyramids FC.

Filipe Coelho: „Poate am avut nevoie de acest duș rece”

„Am fost mai puțin concentrați decât adversarul. După cartonașul roșu am avut șansa să egalăm, dar nu am marcat și apoi totul a devenit mult mai dificil. Am înscris repede în repriza a doua, însă am primit trei goluri din faze fixe. Avem multe lucruri de îmbunătățit.

Suntem campioni, dar trebuie să facem mult mai mult. Îmi pare rău pentru fanii noștri, ei merită mai mult. Poate am avut nevoie de acest duș rece. Felicitări lui Dinamo, a fost echipa mai bună și a meritat victoria.

Despre Assad știu doar că este accidentat și nu a făcut deplasarea pentru că nu este recuperat. Nu am primit nicio informație despre un posibil transfer”, a declarat Filipe Coelho.

Atacantul palestinian este dorit de Pyramids FC, care, după cum Sport.ro v-a prezentat aici, a oferit cinci milioane de euro Universității Craiova.

În urma înfrângerii de pe „Arcul de Triumf”, Universitatea Craiova a coborât pe locul #8 în Superliga. De partea cealaltă, Dinamo a urcat pe poziția secundă, în timp ce lider este Oțelul Galați, cu patru puncte după două etape.