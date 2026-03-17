Adrian Mazilu a ajuns în Ștefan cel Mare în luna august a anului trecut, însă atacantul nu și-a adjudecat un post de titular în formula de start a „câinilor” până în prezent. Președintele grupării alb-roșii a vorbit despre situația internaționalului de tineret.

Rigoarea lui Zeljko Kopic

Oficialul dinamovist a precizat că Mazilu a rămas în afara primului „unsprezece” din cauza unor carențe de ordin tactic, deși pregătirea sa din punct de vedere fizic este la un nivel foarte înalt.

„Eu mai am încredere, dar contează mai puţin ce încredere am eu, important este ca el să dovedească şi Mister (n.r. Zeljko Kopic) să-i mai dea şanse. A fost o problemă, după ce a venit din cantonament, unde s-a pregătit foarte bine. A intrat în două meciuri şi, probabil, din punct de vedere tactic nu a făcut ce trebuia, şi probabil de aceea a rămas puţin în urmă. Pentru că Mister este foarte riguros”, a spus Andrei Nicolescu la DigiSport.

Întrebat dacă există riscul ca Mazilu să fie scos definitiv din calculele echipei, președintele lui Dinamo a transmis că atacantul se află în topul celor mai buni jucători din lot la capitolul parametrilor fizici și că acesta trebuie doar să își aștepte rândul.

„Nu cred, pentru că se pregăteşte foarte bine, din punct de vedere al parametrilor fizici. Nu cred că a fost niciodată aşa şi e unul dintre fotbaliştii care stau cel mai bine la acest capitol din echipă. Îşi va aştepta şansa şi cred că va profita de ea”, a mai zis oficialul clubului.