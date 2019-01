Lovitura pe care o poate da FCSB iarna asta: "Poate ma intorc la echipa, totul este posibil!"

Thomas Neubert nu exclude posibilitatea unei reveniri la FCSB.

Thomas Neubert, preparatorul fizic care a lucrat cu Laurentiu Reghecampf la FCSB, nu exclude posibilitatea unei reveniri in fotbalul romanesc.

Neubert este in prezent sub contract cu TSKA Sofia.

"Ma intorc in Romania la finalul cantonamentului de iarna. Locuiesc in Romania. Vom vedea. Pentru munca, vom vedea.

"Poate (la FCSB), totul este posibil. Daca ei ma vor, daca vreau eu..."

"As putea sa lucrez cu Gigi Becali, de ce nu. Nu lucrez cu el zi de zi. Nu este pe teren, eu nu sunt la Palat, nu ne vedem, asa ca de ce sa nu lucrez?!", a spus Neubert.

"Am vazut ca in ultimele 30 de minute scade nivelul la FCSB"



Thomas Neubert are cuvinte de lauda pentru actualul preparator fizic de la FCSB, Marian Lupu, dar spune totusi ca a observat faptul ca jucatorii cad din punct de vedere fizic pe finalul meciurilor.

"Am urmarit fiecare joc al Stelei si pot sa spun ca se vede ca in ultimele 30 de minute scade nivelul de performanta. De ce se intampla asta nu pot sa spun de la distanta. Ce pot sa spun este ca sigur nu este din cauza pregatirii fizice facute de Marian Lupu. El este un profesionist in pregatirea fizica si din punctul meu de vedere el este cea mai buna alegere in acest moment pentru Steaua", a mai spus Neubert.