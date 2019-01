Replica lui Rednic pentru Lupescu: "Ionute, tot n-ai de lucru, hai sa ne ajuti tu sa ne organizam!"

Mircea Rednic spune ca s-a saturat de sfaturile venite de la fosti dinamovisti. Il invita pe Ionut Lupescu sa ii dea o mana de ajutor la Dinamo.

Mircea Rednic ii transmite lui Ionut Lupescu cu ca ar fi momentul sa se implice la Dinamo, daca vrea cu adevarat sa ajute clubul.

"Fostii colegi, sau toti cei care ii vor binele lui Dinamo, legende, ar fi bine sa vorbeasca mai putin si sa faca si ei ceva. Am vazut ca se dau tot felul de sfaturi despre cum ar trebui sa se conduca cluburile."

"Si Ionut (Lupescu)... Ionute, acum ca n-ai de lucru, noi te asteptam cu drag sa ne ajuti prin sfaturile tale, sa ne organizam mult mai bine la nivel de club. Asa, de vorbit, e usor sa vorbim."

"Sau ni se mai reproseaza ca au plecat prea multi jucatori si vin jucatori. Asa s-a intamplat si la Rapid, cand am preluat Rapidul, si am castigat campionatul. La Dinamo, in 2006-07, au plecat cred ca 16 sau 18 jucatori."

"Daca n-au fost rezultate, e normal, s-au schimbat antrenorii, acum se schimba si jucatorii", a spus Rednic intr-o conferinta de presa sustinuta in cantonamentul din Antalya.

Ionut Lupescu a criticat managementul de la Dinamo

Lupescu spune ca marea problema a lui Dinamo e legata de modul in care este condus clubul.

"I-am mai spus si lui Ionut Negoita, spun si acum. Nu si-a ales cei mai buni sfatuitori. Eu sper ca Dinamo sa se califice in playoff, desi nu cred ca vor reusi asta."

"Cei de la Dinamo trebuie sa se bazeze, in primul rand, pe propria pepiniera, una care era foarte buna. In istoria fotbalului romanesc, cred ca cei mai multi jucatori care au ajuns la echipa nationala au provenit de la Dinamo. Cel putin in Bucuresti", a spus Ionut Lupescu, prezent duminica la un turneu de old-boys gazduit de Sala Dinamo.