AUSTRALIAN OPEN | Prima reactie a antrenorului care ar putea sa o preia pe Simona Halep: "Nu vreau sa vorbesc despre asta, e inutil!"

Simona Halep a fost eliminata de la Australian Open dupa o partida fantastica impotriva Serenei Williams.

Inaintea partidei contra Serenei, Halep s-a antrenat alaturi de Thierry Van Cleemput. Fostul tehnician al lui Goffin ar putea sa o preia pe Halep dupa ce a renuntat la colaborarea cu sportivul belgian chiar ieri.

Totusi, Thierry Van Cleemput nu a dorit sa comenteze pe marginea acestui subiect.

"Inteleg ca e ciudat, dar nu vreau sa vorbesc despre acest subiect. Este inutil sa vorbesc acum. Lasati-ma putin timp. Situatia mea? Astept", a declarat Thierry Van Cleemput.

Cristian Tudor Popescu spune ca nu a auzit de tehnicianul belgian, dar merge pe mana lui Darren Cahill. Daca australianul l-a recomandat, atunci este un antrenor valoros.

"Daca l-a recomandat Darren, nu mai am nimic de spus! Cahill este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-am vazut in viata mea! Daca el spune ca e ok, atunci e in regula! Eu nu am auzit de acest domn!", a declarat Cristian Tudor Popescu la ProX.

Calcule pentru numarul 1 WTA dupa eliminarea Simonei

Simona Halep a fost invinsa de Serena Williams in optimile de finala de la Australian Open, scor 1-6, 6-4, 4-6. Pozitia sa de lider este in pericol in acest moment, pentru ca dupa aceasta eliminare, Halep va pierde 1060 de puncte in clasamentul WTA. Astfel, actualul lider mondial ar ramane doar cu 5582 de puncte.

Sloane Stephens a fost eliminata de rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova, numarul 42 WTA, in optimile Australian Open, scor 6-7(3(, 6-3, 6-3. De acest rezultat se poate bucura liderul mondial, Simona Halep. Stephens era una din jucatoarele care ar fi putut sa ii ia locul in ierarhia WTA. Americanca trebuia sa ajunga cel putin in sferturile de finala pentru a intra in calcule la locul 1.

In acest moment mai raman patru jucatoare care o pot detrona pe Simona Halep:

Naomi Osaka, numarul 4 mondial - Japoneza a castigat US Open la doar 20 de ani, iar cel mai bun rezultat la Australian Open a fost obtinut anul trecut, optimi de finala. Osaka a reusit sa isi depaseasca propria performanta, ajungand astazi in sferturile de finala ale turneului. Tanara jucatoare a trecut de Anastasija Sevastova in aceasta dimineata, scor 4-6, 6-3, 6-4. Osaka trebuie sa se califice in semifinale pentru a o depasi pe Simona Halep.

Elina Svitolina, numarul 6 mondial - Svitolina a castigat Turneul Campioanelor in 2018, insa nu a inregistrat rezultate importante la celelalte turnee de Grand Slam. La Melbourne, ucrainianca a inregistrat in 2018 cel mai bun rezultat, optimi de finala. Pentru a ajunge pe locul 1, Svitolina trebuie sa ajunga in finala.

Karolina Pliskova, numarul 7 mondial - La fel ca in cazul Svitolinei, Pliskova trebuie sa isi egaleze cea mai buna performanta intr-un turneu de Grand Slam, finala. Cehoaica a ajuns cel mai departe la Australian Open in 2017 si 2018, cand s-a calificat in sferturile de finala. Pliskova s-a calificat din nou in sferturi, dupa victoria cu Garbine Muguruza, scor 6-3, 6-1. Simona Halep se poate intalni cu ea, daca trece de Serena Williams.

Petra Kvitova, numarul 8 mondial - Cel mai bun rezultat la Australian Open a fost inregistrat in anul 2012, cand cehoiaca a jucat semifinala. Castigatoare a doua turnee de Grand Slam, Kvitova trebuia sa ajunga in semifinale pentru a avea o sansa la prima pozitie.

Clasament WTA LIVE

1. Simona Halep - 5582 puncte

2. Naomi Osaka - 5460 puncte

3. Petra Kvitova - 5420 puncte

4. Sloane Stephens - 5307 puncte

5. Angelique Kerber - 4965 puncte