Exclusiv / Fiul Vioricai Dancila e fan impatimit Dinamo: "Am stat de mic in peluza. Sunt singurul din familie care tine cu ei"

Victor Florin Dancila este suporterul infocat al echipei Dinamo, despre care spune ca a avut si are "cea mai frumoasa galerie din Romania".

Fiul premierului Romaniei este un fan impatimit al fotbalului si al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti. Fotografia sa de coperta de pe Facebook infatiseaza o coregrafie 3D a Peluzei Catalin Hildan. Celelalte poze il arata in ipostaza de spectator pe Arena Nationala, in sectorul VIP, langa Adrian Mutu sau cu un fular pe care scrie "Doar Dinamo Bucuresti" intins pe canapeaua de acasa.



"In 1998, am mers la primul meci al echipei mele favorite. Se intampla la partida din deplasare cu Farul Constanta, castigat de Dinamo cu 3-1 (nr. - 9 august 1998, meci din etapa a 2-a a Diviziei A). La vremea respectiva, Dinamo avea un lot foarte valoros si jucatori care jucau cu inima pentru Dinamo. Normal ca si galeria m-a atras, fiind si atunci si acum cea mai frumoasa din Romania. Am stat de mic in peluza. Din familie, doar eu tin cu Dinamo, desi am fost si cu tatal meu la stadion, si cu prieteni de familie dinamovisti", a declarat Victor Dancila pentru Sport.ro.



Impreuna cu finul sau, Cristian Efrim, fiul premierului Romaniei merge des la meciurile echipei favorite. Insa, pe 23 august 2017, pentru ca prietenul sau tine cu FCSB, el l-a insotit la partida cu Sporting Lisabona din play-off-ul Champions League, in loja fiind prezenta si sotia sa, Elena.



Este si fan "Vulturii negri" si Adi Mutu

De asemenea, pe Facebook, la sectiunea "Echipe Sportive", Victor a dat like paginilor "Dinamo Bucuresti", "Dinamovisti Adevarati" si "Besiktas JK", club infiintat in 1903, campion al Turciei de 15 ori, parte a "Big Three" (cele trei mari forte ale fotbalului turc), alaturi de Galatasaray si Fenerbahce. La rubrica sportivi simpatizati se regasesc Adrian Mutu, Ionel Danciulescu, Sergiu Hanca, Rivaldinho, Ante Puljici si Leo Messi.



Victor, casatorit cu o jurista si angajat la Curtea de Conturi

Astazi, Libertatea a scris ca Victor Florin Dancila este nascut pe 1 ianuarie 1990, fiind al optulea copil al familia Malancu din comuna Butesti, Teleorman. Imediat dupa nastere, el a fost infiat de Viorica Dancila, profesoara in Videle, la acel moment, si de sotul ei, Cristinel, inginer de productie la Petrom. Din informatiile aparute in spatiul public, tanarul este licentiat in Finante - Banci la Facultatea de Management Financiar din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti si este angajat la Curtea de Conturi a Romaniei, Sectia Autoritatea de Audit. Victor s-a casatorit, in octombrie 2015, cu Elena, consilier juridic in cadrul Primariei Sectorului 5, la nunta acestora fiind prezenti toti oamenii importanti din PSD, de la Liviu Dragnea si Victor Ponta pana la Adrian Nastase.