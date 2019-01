Ar fi cea mai surprinzatoare mutare A ANULUI! Barcelona pregateste un transfer venit de nicaieri: anuntul momentului in Europa

Barcelona negociaza in aceste momente o mutare pe care nimeni nu ar fi anticipat-o.



Potrivit jurnalistului italian Gianluca DiMarzio, catalanii negociaza cu Sassuolo pentru venirea lui Kevin Prince Boateng. Jurnalistul italian noteaza ca discutiile pentru transferul atacantului in varsta de 31 de ani sunt in plina desfasurare, Barcelona urmand a-l aduce sub forma de imprumut pana in vara, cu optiune de cumparare.



Kevin Prince Boateng a mai jucat in Spania, la Las Palmas, in sezonul 2016-2017. Cea mai mare parte a carierei si-a petrecut-o in Germania unde a jucat pentru Hertha, Borussia Dortmund, Schalke si Eintracht Frankfurt.