OFICIAL! El e noul antrenor al Simonei Halep! Anuntul facut la scurt timp dupa eliminarea de la Australian Open

Simona Halep se va pregati la Doha si Dubai alaturi de un nou antrenor!

Simona Halep a fost eliminata la Australian Open in optimile de finala de catre Serena Williams, insa inainte de meci s-a pregatit la antrenamentul oficial alaturi de tehnicianul Thierry Van Cleemput. Acesta s-a despartit cu o zi in urma de David Goffin.

Jurnalistii prezenti la Melbourne au confirmat faptul ca Van Cleemput va fi alaturi de Simona Halep, cel putin o perioada, in care liderul mondial din WTA va vedea daca exista compatibilitate. "Thierry Van Cleemput, fostul antrenor al lui David Goffin, o va antrena o perioada de proba pe Simona Halep la Doha si Dubai".

Belgianul a declarat de curand ca asteapta sa vada daca va continua negocierea cu romanca."Inteleg ca e ciudat, dar nu vreau sa vorbesc despre acest subiect. Este inutil sa vorbesc acum. Lasati-ma putin timp. Situatia mea? Astept", a declarat Thierry Van Cleemput. Acesta, antrenor din 1993, l-a pregatit in ultimii cinci ani pe David Goffin. Inainte de belgian, Van Cleemput i-a mai antrenat pe Olivier Rochus (1993-1997) si Steve Darcis (2011-2012), in timp ce in perioada 2002-2005 a fost in staff-ul echipei de Cupa Davis a Belgiei.



Thierry Van Cleemput, former coach of @David__Goffin, will do a trial period with Simona Halep that will run through Doha and Dubai. — Dewulf Filip (@GraveyardFilip) 21 ianuarie 2019

VAN CLEEMPUT NU A VRUT SA COMENTEZE



Thierry Van Cleemput nu a dorit sa comenteze pe marginea acestui subiect.



CTP: DACA L-A PROPUS CAHILL, ATUNCI OK!

Cristian Tudor Popescu spune ca nu a auzit de tehnicianul belgian, dar merge pe mana lui Darren Cahill. Daca australianul l-a recomandat, atunci este un antrenor valoros.



"Daca l-a recomandat Darren, nu mai am nimic de spus! Cahill este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-am vazut in viata mea! Daca el spune ca e ok, atunci e in regula! Eu nu am auzit de acest domn!", a declarat Cristian Tudor Popescu la ProX.

"VAN CLEEMPUT, in loja Simonei cu Serena!"

Si cotidianul belgian La Derniere Heure confirma perioada de proba dintre Simona Halep si Thierry Van Cleemput. "Perioada lui de proba a inceput la meciul cu Serena Williams. El a stat in loja ei si a fost vazut cum o incurajeaza energic, aplauda, incordeaza pumnii si chiar s-a ridicat de cateva ori", noteaza jurnalistii belgieni.

Cine e Thierry Van Cleemput

Antrenorul belgian Thierry Van Cleemput l-a antrenat pe David Goffin din 2014 si l-a dus pana pe locul 7 ATP si in finala din 2017 la Turneul Campionilor. Ieri si-a dat demisia dupa eliminarea jucatorului de la Australian Open. Van Cleemput are o afacere cu vin, este insurat si are doua fete. Van Cleemput a mai fost capitanul asistent al Belgiai intre 2002 si 2005 si i-a antrenat pe Steve Darcis si Olivier Rochus intre 2011 si 2012.