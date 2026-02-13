Florin Prunea a lăudat-o pe FCSB pentru curajul de a-l titulariza pe Matei Popa în locul lui Ștefan Târnovanu.

Florin Prunea: ”Meritul clubului pentru titularizarea lui Popa este unul fantastic!”

Târnovanu s-a arătat nemulțumit de situația în care se află și l-a anunțat pe agentul Ioan Becali de faptul că vrea să plece în vară de la echipă, lucru refuzat însă de Gigi Becali, care l-a informat pe portar că plecarea sa s-ar putea produce abia în iarnă.

Fostul portar al Generației de Aur susține că, deși la mijloc este o strategie a lui Gigi Becali, o parte din vină îi aparține și lui Ștefan Târnovanu, ale cărui evoluții nu s-au mai ridicat la nivelul așteptărilor.

Prunea a avut cuvinte mari la adresa portarului under-21 și este convins că lui Ștefan Târnovanu îi va fi dificil să îl mai scoată din poartă pe Matei Popa.

”Era de așteptat, dar el e principalul vinovat, între ghilimele. El a avut niște evoluții extraordinare, de asta a fost și titular la echipa națională. Acum a fost scos din poartă din cauza unor evoluții mai puțin bune. Meritul clubului este unul fantastic din punctul meu de vedere. Toată lumea se aștepta, chiar și eu, să intre Zima, un portar cu experiență pe care s-a plătit și o sumă de transfer deloc neglijabilă. Și a apărut copilul ăsta care până acum nu își arată vârsta. Mie îmi place foarte mult, are personalitate, îl văd că nu e crispat, are momente când zâmbește, asta nu face orice portar, e foarte bun. (...)

Sunt convins că dacă FCSB era în obiectiv, și evoluțiile lui Târnovanu erau altfel, nu cred că riscau cu băiatul ăsta. Ei au fost obligați să îi dea drumul să joace, dar e numai meritul lui. Eu am privit cu scepticism, că nu l-am văzut, a apărut de niciunde. Să vii să ai curaj să promovezi un asemenea băiat, are fizic frumos, e portar, pe bune. Este meritul lui că profită de această șansă și e greu să îl mai scoți acum”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.