David Kiki este pe picior de plecare de la FCSB, după ce nu a reușit să se impună la formația „roș-albastră” de la venirea sa de la Farul în iulie 2024.

Comisia de Recurs a decis că FCSB trebuie să plătească, chiar dacă Gigi Becali nu e de acord

Cu toate că fotbalistul a adus liber de contrat, firma de impresariat Bestway Soccer a cerut o sumă pe care Gigi Becali a spus că nu poate să o trimită așa cum și-ar dori impresarul fotbalistului.

„Sunt ăia cu Kiki… Joița (n.r. - Mihai Joița, impresarul lui David Kiki). El vrea banii, dar vrea să-i dăm pe altă firmă, iar noi nu avem contract cu firma asta.

Noi am negociat cu el, nu putem să dăm banii pe o firmă cu care nu am avut relații. Este vorba de 40.000 de euro”, declarat Gigi Becali în 2025, potrivit prosport.ro.

În cursul zilei de vineri, Comisia de Recurs din cadrul FRF a decis că formația bucureșteană este obligată să plătească cei 40.000 de euro către Bestway Soccer, dar decizia poate fi atacantă de FCSB în termen de 21 de zile.

„Obligă SC FCSB la plata către Bestway Soccer a dobânzii legale penalizatoare începând cu data 01.10.2025 și până la data de plății efective a debitului datorat. Obligă SC FCSB la plata către Bestway Soccer a cheltuielilor de judecată (taxa de procedură și onorariu avocat).

Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS, în termen de 21 de zile de la comunicare”, a transmis Comisia de Recurs a FRF.

