OUT de la Universitatea Craiova - FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul

OUT de la Universitatea Craiova - FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul Superliga
Universitatea Craiova și FCSB se vor înfrunta din nou, de această dată în campionat, duminică, de la ora 20:00, în runda 27 din Superliga.

FCSB, Universitatea Craiova, Mihai Stoica, Florin Tanase
La duelul din Cupa României contra Craiovei, scor 2-2, FCSB l-a pierdut după doar câteva minute pe Florin Tănase. Decarul campioanei s-a așezat pe gazon în minutul 7 și a acuzat probleme musculare, iar ulterior a fost înlocuit cu Mihai Lixandru.

Florin Tănase, OUT de la Universitatea Craiova - FCSB

Imediat după partidă, Gigi Becali era optimist că Tănase se va recupera la timp pentru partida de duminică împotriva Universității Craiova, însă Mihai Stoica a anunțat în această seară că jucătorul nu va face parte din lot.

Tănase a suferit o ruptură musculară și, cel mai probabil, se va deplasa din nou în Serbia, la Marijana Kovacevic, pentru a se trata. 

"Tănase nu va fi în lot la meciul de duminică", a fost anunțul scurt făcut de Mihai Stoica, vineri seară, la Prima Sport.

FCSB pare obligată să câștige duelul din campionat cu Universitatea Craiova pentru a păstra șanse reale la accederea în play-off.

Întrebat dacă FCSB s-ar mulțumi și cu un egal în Bănie, Stoica a răspuns: "Hai să vedem ce se întâmplă azi. Piteștiul la Ploiești. Să vedem ce se întâmplă duminică în UTA Arad - Botoșani. U Cluj probabil va câștiga cu Csikszereda. Să vedem ce face și CFR. Sunt prea multe necunoscute. La momentul ăsta, nu suntem la mâna noastră. Și dacă batem toate meciurile, nu suntem la mâna noastră. Pentru că FC Argeș, FC Botoșani și CFR Cluj nu joacă între ele deloc, iar dacă fac același număr de puncte ca noi nu avem nicio șansă".

