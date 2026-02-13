OUT de la Universitatea Craiova - FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul

La duelul din Cupa României contra Craiovei, scor 2-2, FCSB l-a pierdut după doar câteva minute pe Florin Tănase. Decarul campioanei s-a așezat pe gazon în minutul 7 și a acuzat probleme musculare, iar ulterior a fost înlocuit cu Mihai Lixandru.

Florin Tănase, OUT de la Universitatea Craiova - FCSB

Imediat după partidă, Gigi Becali era optimist că Tănase se va recupera la timp pentru partida de duminică împotriva Universității Craiova, însă Mihai Stoica a anunțat în această seară că jucătorul nu va face parte din lot.

Tănase a suferit o ruptură musculară și, cel mai probabil, se va deplasa din nou în Serbia, la Marijana Kovacevic, pentru a se trata.

"Tănase nu va fi în lot la meciul de duminică", a fost anunțul scurt făcut de Mihai Stoica, vineri seară, la Prima Sport.