FCSB a remizat pe „Ion Oblemenco” cu Universitatea Craiova, scor 2-2, într-un meci din runda a treia a Grupei B din Cupa României.

Marcatorii oltenilor au fost Adrian Rus (9') și Florin Ștefan (54'), în timp ce de la roș-albaștrii au înscris Bîrligea (16') și Daniel Popa (65').

Basarab Panduru, amuzat după declarația lui Florin Ștefan: „E ceva asta!”

Fostul fotbalist din „Generația de Aur” a vorbit despre declarația lui Florin Ștefan, care a dezvăluit că i-au spus colegii că va marca în meciul cu FCSB.

Basarab Panduru s-a amuzat în urma acestei declarații pentru că fotbalistul adus de la Sepsi în această vară a pierdut postul de titular și a jucat foarte puțin în ultimele trei luni.

„Ce îi spuneau colegii? Că o să dea gol, că e în vână mare? Serios? (n.r. râde) E ceva să miroși un jucător care în ultimele 12-13 meciuri joacă de doua ori şi în rest rezervă şi neutilizat, e ceva asta! (n.r. ironic).

De regulă, maseurul le zice, muşchiul e relaxat, azi dai gol. Mamă ce muşchi ai azi, dar pe asta cu colegii n-am mai auzit-o”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

Declarația lui Florin Ștefan după golul marcat cu FCSB

„Mulţi dintre colegii mei au avut încredere în mine şi mi-au zis că o să marchez şi de asta râdeam după gol. Toţi au avut încredere în mine că voi marca. Toţi au zis că voi marca”, a spus Florin Ştefan.

În urma acestei remize, Universitatea Craiova a încheiat Grupa B pe prima poziție, în timp ce FCSB a terminat pe locul cinci și a fost eliminată din Cupa României.