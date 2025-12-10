Lindon Emerllahu (23 de ani) este din ce în ce mai aproape de plecarea de la CFR Cluj. Mijlocașul central defensiv a fost ofertat de către Polissya Zhytomyr, locul 3 din Ucraina, iar negocierile se aflau în stadii avansate.

Lindon Emerllahu, deturnat de un club din Championship din drumul către Ucraina?

Un club din Championship a intrat însă pe fir și este foarte aproape să deturneze transferul. Agentul lui Emerllahu a venit cu o ofertă din liga a doua engleză mai avantajoasă, iar conducerea „feroviarilor” i-a lăsat pentru moment în așteptare pe ucraineni.

Două milioane de euro ar fi dispus clubul din Championship să plătească pentru serviciile lui Emerllahu, după cum notează site-ul prosport.ro. Suma respectivă s-ar dovedi esențială pentru a-l ajuta pe finanțatorul Ioan Varga să remedieze din problemele financiare de la CFR Cluj.

Polissya Zhytomyr propune o sumă mai mică, plus procent

De cealaltă parte, Polissya Zhytomyr este dispusă să achite pentru Lindon Emerllahu doar 1,5 de milioane de euro. CFR Cluj ar putea să păstreze însă 20% dintr-un viitor transfer, ceea ce s-ar putea dovedi benefic în funcție de evoluția mijlocașului.

Zilele următoare se va decide viitorul lui Lindon Emerllahu. Firma de impresariat care îl reprezintă pe Emerllahu are mai multe legături cu fotbalul din Anglia, ceea ce ar putea cântări decisiv în stabilirea viitoarei destinații pentru internaționalul kosovar.

