Numărătoarea inversă a început pentru FCSB, în 2025. Pentru că, începând de astăzi, formația bucureșteană mai are fix zece partide de jucat, în acest an. Ultimul joc va avea loc, în jurul datei de 20 decembrie, fiind derby-ul cu Rapid din campionat (data exactă va fi stabilită de LPF).

În acest context, dar și pentru că rezultatele din actuala campanie au fost mult sub așteptări, FCSB a început deja să analizeze piața, în vederea unor transferuri, în iarnă. Mai precis, în ianuarie, când se va redeschide perioada de achiziții. În acest sens, Gigi Becali a și recunoscut deja că are doi fotbaliști din campionatul intern pe listă, după cum Sport.ro a scris aici.

Panduru, impresionat de Emërllahu

Unul dintre jucătorii doriți de FCSB e mjilocașul defensiv al CFR-ului, Lindon Emërllahu (22 de ani). Acesta are 18 meciuri și 4 goluri, în acest sezon, fiind evaluat de transfermarkt.com la 1,3 milioane de euro. Kosovarul a fost transferat de formația din Gruia, la începutul acestui an, pentru 700.000 de euro, de la Ballkani.

Analizând posibila trecere a lui Emërllahu, de la CFR Cluj la FCSB, Basarab Panduru s-a arătat impresionat de mijlocașul kosovar.

„Mie îmi place de Emerllahu, îmi place. Îmi place de el şi pune presiune pe toată lumea dacă vine la FCSB. Titular nu e uşor. Să fii titular cu unii care sunt campioni de doi ani, care sunt acolo nu e uşor. Pune presiune pe toată lumea. Ştie fotbal, aleargă“, a spus fostul internațional, la Prima Sport.

