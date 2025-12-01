La începutul lunii noiembrie, Gigi Becali recunoștea că discută cu patronul lui CFR Cluj despre posibilitatea de a-i transfera pe Munteanu și Emerllahu la FCSB. S-a vorbit atunci despre o sumă de 4,5 milioane de euro pentru achiziționarea celor doi, însă finanțatorul campioanei nu dorea să ofere mai multe detalii la momentul respectiv.

Gigi Becali, detalii despre negocierile pentru Munteanu și Emerllahu: "Varga mi-a zis ceva de criptomonede"



La aproximativ o lună distanță, după ce ambele părți au transmis că transferurile au picat, Gigi Becali a vorbit pe larg despre ceea ce i-ar fi propus Ioan Varga și motivul pentru care a decis să se retragă imediat de la negocieri.



"Ce rost are să mai vorbim de Emerllahu? El a fost într-o combinație la pachet cu Louis Munteanu. Neluțu (n.r - Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj) avea nevoie să bage într-o investiție 4,5 milioane de euro și să ia 15 milioane.



Mi-a spus mie: 'Uite, dai 4,5 milioane pe numele lui Luțu și Luțu cumpără pe numele lui ce trebuie să cumpere. Și după două săptămâni ai 15 milioane!'. Eu i-am zis: 'Băi, mie mi-e frică să mai fac așa ceva!'. Când eram mai tânăr, nu îmi era frică să fac pușcărie. Dar acum bătrân să fac pușcărie? El mi-a zis că e legal.



Cum să fie legal când bagi 4,5 milioane și iei 15? Eu nu cred așa ceva! El mi-a zis ceva de criptomonede, astea ale lor. N-am vrut să aud de ele.



Mie mi-a mai spus un prieten să îi dau un milion și că răspunde de el. Mi-a zis să-l las la un el un milion, iar ce iese peste 5 milioane ia el. Eu i-am zis că i-aș da, dar nu îmi trebuie bani de la draci. Cum adică monedă imaginară? Dracii sunt imaginari! Cum să iau o monedă imaginară?", a spus Gigi Becali, duminică seară, la Prima Sport.

