E oficial! Anunțul făcut de CFR Cluj despre Daniel Pancu

E oficial! Anunțul făcut de CFR Cluj despre Daniel Pancu Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Pancu este acum antrenor cu acte în regulă.

TAGS:
Daniel Panculicenta UEFACFR Cluj
Din articol

Tehnicianul de pe banca celor de la CFR Cluj a obținut licența UEFA PRO, iar acum poate figura și în acte ca antrenor principal la formația din Gruia.

Daniel Pancu a obținut licența UEFA PRO

Până acum, în acte, principal era George Ciorceri, secundul lui Pancu. Având în vedere că la data de 10 decembrie se împlinește o lună de când Pancu este antrenorul ardelenilor, derogarea primită din partea FRF s-ar fi încheiat, astfel că antrenor nu ar mai fi putut da indicații și nu ar mai fi putut lua parte la flash-interviuri.

Acum Pancu este posesor de licență UEFA PRO, iar CFR Cluj a făcut anunțul pe rețelele sociale: ”Felicitări, Mister! Daniel Pancu a absolvit cu succes Cursul Federației Române de Fotbal pentru diploma UEFA PRO! Îi urăm mult succes pe bancă și cât mai multe reușite”.

Daniel Pancu a oferit și o primă reacție după ce a absolvit cursul la Federația Română de Fotbal.

”Am reușit, în sfârșit, după 10 ani, o viață de om, să fiu și eu antrenor cu acte în regulă. Abia aștept să pot vorbi la conferințe și după meciuri. Pentru că, până la urmă, e vorba de munca antrenorului”, a spus Pancu, potrivit Fanatik.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
Situație bizară &icirc;n Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi dec&acirc;t semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
ULTIMELE STIRI
Fostul atacant de la FCSB nu mai vrea să audă de fotbal: &bdquo;Am pus stop&rdquo;
Fostul atacant de la FCSB nu mai vrea să audă de fotbal: „Am pus stop”
Tatăl lui Louis Munteanu intervine &icirc;n scandalul momentului de la CFR Cluj: &rdquo;De la 9 ani e plecat de acasă. E foarte afectat&rdquo;
Tatăl lui Louis Munteanu intervine în scandalul momentului de la CFR Cluj: ”De la 9 ani e plecat de acasă. E foarte afectat”
Chivu, pus pe glume &icirc;nainte de Inter - Liverpool: Eu voi juca &icirc;n dreapta! Ce zice de absența lui Salah
Chivu, pus pe glume înainte de Inter - Liverpool: "Eu voi juca în dreapta!" Ce zice de absența lui Salah
Pentru tine, Alexandru! Ionel Ganea organizează Memorialul &bdquo;Ioan Alexandru Ganea&rdquo; la Făgăraș. Lupu, Rotariu, Marica și Belodedici, invitați speciali
Pentru tine, Alexandru! Ionel Ganea organizează Memorialul „Ioan Alexandru Ganea” la Făgăraș. Lupu, Rotariu, Marica și Belodedici, invitați speciali
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: &bdquo;Fetele lui au venit &icirc;n țară&rdquo;
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Fetele lui au venit în țară”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare

Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare

Conducerea lui Liverpool a ales &icirc;ntre Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului

Conducerea lui Liverpool a ales între Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului

Ionuț Andrei Radu față &icirc;n față cu Mbappe și Vinicius! Rom&acirc;nul, omul meciului &icirc;n ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe &rdquo;Bernabeu&rdquo;

Ionuț Andrei Radu față în față cu Mbappe și Vinicius! Românul, omul meciului în ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe ”Bernabeu”

Titularul de la FCSB, propus pentru un transfer spectaculos &icirc;n iarnă! Gigi Becali a stabilit deja suma

Titularul de la FCSB, propus pentru un transfer spectaculos în iarnă! Gigi Becali a stabilit deja suma

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant &icirc;n Coreea de Sud: condamnare de 4 ani la &icirc;nchisoare!

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud: condamnare de 4 ani la închisoare!

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: &rdquo;Aici sunt problemele&rdquo;

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”



Recomandarile redactiei
Fostul atacant de la FCSB nu mai vrea să audă de fotbal: &bdquo;Am pus stop&rdquo;
Fostul atacant de la FCSB nu mai vrea să audă de fotbal: „Am pus stop”
Chivu, pus pe glume &icirc;nainte de Inter - Liverpool: Eu voi juca &icirc;n dreapta! Ce zice de absența lui Salah
Chivu, pus pe glume înainte de Inter - Liverpool: "Eu voi juca în dreapta!" Ce zice de absența lui Salah
Tatăl lui Louis Munteanu intervine &icirc;n scandalul momentului de la CFR Cluj: &rdquo;De la 9 ani e plecat de acasă. E foarte afectat&rdquo;
Tatăl lui Louis Munteanu intervine în scandalul momentului de la CFR Cluj: ”De la 9 ani e plecat de acasă. E foarte afectat”
Șoc la Real Madrid! Xabi Alonso, &icirc;n pericol să fie &icirc;nlocuit. Variantele madrilenilor
Șoc la Real Madrid! Xabi Alonso, în pericol să fie înlocuit. Variantele madrilenilor
Decizia luată de Farul Constanța &icirc;n privința viitorului lui Ianis Zicu
Decizia luată de Farul Constanța în privința viitorului lui Ianis Zicu
Alte subiecte de interes
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de &icirc;ncepere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul &rdquo;11&rdquo; folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: &rdquo;Cel mai bun după plecarea lui Coman&rdquo;
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
S-a stabilit! Cluburile din Superligă care au primit licența UEFA pentru sezonul viitor
S-a stabilit! Cluburile din Superligă care au primit licența UEFA pentru sezonul viitor
Farul a primit licența UEFA la Comisia de Apel! Cum poate ajunge la barajul de Conference League
Farul a primit licența UEFA la Comisia de Apel! Cum poate ajunge la barajul de Conference League
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Cine este Paul Moldovan, viitorul șef al Sectorului 6. M&acirc;na dreaptă a lui Ciucu, expert pentru francezi și Banca Mondială

stirileprotv Cine este Paul Moldovan, viitorul șef al Sectorului 6. Mâna dreaptă a lui Ciucu, expert pentru francezi și Banca Mondială

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Vreme neobișnuit de caldă p&acirc;nă &icirc;nainte de Crăciun. ANM anunță prognoza pentru următoarele două săptăm&acirc;ni

stirileprotv Vreme neobișnuit de caldă până înainte de Crăciun. ANM anunță prognoza pentru următoarele două săptămâni

O țară a &icirc;ncasat o sumă record de la v&acirc;rstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul

stirileprotv O țară a încasat o sumă record de la vârstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!