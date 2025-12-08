E oficial! Anunțul făcut de CFR Cluj despre Daniel Pancu

Tehnicianul de pe banca celor de la CFR Cluj a obținut licența UEFA PRO, iar acum poate figura și în acte ca antrenor principal la formația din Gruia.

Daniel Pancu a obținut licența UEFA PRO

Până acum, în acte, principal era George Ciorceri, secundul lui Pancu. Având în vedere că la data de 10 decembrie se împlinește o lună de când Pancu este antrenorul ardelenilor, derogarea primită din partea FRF s-ar fi încheiat, astfel că antrenor nu ar mai fi putut da indicații și nu ar mai fi putut lua parte la flash-interviuri.

Acum Pancu este posesor de licență UEFA PRO, iar CFR Cluj a făcut anunțul pe rețelele sociale: ”Felicitări, Mister! Daniel Pancu a absolvit cu succes Cursul Federației Române de Fotbal pentru diploma UEFA PRO! Îi urăm mult succes pe bancă și cât mai multe reușite”.

