Fotbalistul nu s-a bucurat la golul marcat în Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1, asta după ce răbufnise după remiza 2-2 cu Metaloglobus din Cupa României, spunând că în iarnă nu e sigur dacă va mai rămâne la echipa din Ardeal.



Situația lui Louis Munteanu la CFR Cluj pare cât se poate de încordată, mai ales că nu a fost nici prezent la flash-interviu după duelul cu Universitatea Craiova din Bănie.



Tatăl lui Louis Munteanu intervine în scandalul momentului de la CFR Cluj: ”De la 9 ani e plecat de acasă. E foarte afectat”



Gabi Munteanu, tatăl lui Louis Munteanu, a sugerat că își încurajează necondiționat fiul și că supărarea sa vine cel mai mult din faptul că vrea să demonstreze și să evolueze cât mai mult.



Mai mult, Gabi Munteanu a indicat și că atacantul lui CFR Cluj a fost destabilizat psihic și de discuțiile din vară referitoare la plecarea sa.



”Nu cred că Louis este chiar supărat. Supărarea vine din dorința de a demonstra, din dorința lui de a fi mai bine pentru club și pentru el. Nu cred că e ironie, ăsta e temperamentul lui. Nu e vorba de ironie. Louis e bine, noi încercăm mereu să-l încurajăm, să vorbim despre lucrurile pozitive. Cum a spus și domnul Pancu, nu trebuie să privească în trecut.



El și-a dorit să plece și îi făcea un bine și clubului dacă pleca. Toate discuțiile care au fost în vară... Discuția pe care am avut-o cu Neluțu Varga când s-a dus la CFR, a zis că o să-i dea drumul să plece. Astea sunt lucrurile lor. Neluțu Varga știe mai bine, el pune suflet, l-a primit pe Louis ca pe copilul lui. Toți îl iubesc, Louis răspunde pe teren. Cred că l-au afectat toate astea.



Despre sume nu putem să discutăm noi, s-au vehiculat sume, dar nu cred că e corect din partea noastră să vorbim despre sume. Louis joacă fotbal din pasiune, nu pentru bani, dar, ca orice sportiv...



El a plecat de acasă de la 9 ani, a stat 9 ani în academie la Hagi. El își dorește foarte mult, are dorința de a pleca, de a demonstra și are anumite ieșiri, să zic așa. Pe noi nu ne interesează sumele, noi vrem doar binele lui Louis.



Dacă Louis pleacă, va fi bine și pentru CFR. Louis este destul de puternic, va trece peste toate astea. Nu cred că sumele îl vor trage pe el în jos, nu cred. Totul e ca cei din club să discute cu el, să-i explice anumite lucruri”, a spus Gabi Munteanu, potrivit Digi Sport.

