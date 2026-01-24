Spiritele s-au încins încă din primele minute, iar arbitrul Marcel Bîrsan a fost nevoit să intervină rapid. În minutul 4, Diaw a fost primul jucător avertizat, iar la scurt timp, Leo Grozavu a primit cartonaș galben pentru proteste.



Pentru tehnicianul în vârstă de 58 de ani, avertismentul este unul cu consecințe. Grozavu a ajuns la al patrulea cartonaș galben din acest sezon și va fi suspendat pentru o etapă, devenind primul antrenor sancționat astfel în actuala ediție de SuperLiga.



OUT! Leo Grozavu va rata meciul cu Oțelul Galați



Astfel, Leo Grozavu nu va putea sta pe banca tehnică la meciul FC Botoșani - Oțelul Galați, programat pe 2 februarie, de la ora 20:00. Antrenorul moldovenilor va reveni la derby-ul cu FCSB, pe Arena Națională, pe 5 februarie, de la ora 20:30.



La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova conduce cu 2-0, după golurile marcate de Alexandru Cicâldău și Etim, iar meciul este în desfășurare.


