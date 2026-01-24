Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, FC Botoşani, în etapa a 23-a din Superligă. Echipa lui Coleho a revenit pe primul loc al clasamentului.

Favoritele la titlu, în viziunea lui Valeriu Iftime

La finalul confruntării, Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, a susținut că Universitatea Craiova și Dinamo sunt principalele favorite la cucerirea Superligii. Iftime a spus despre olteni că formează prima echipă din istoria Superligii mai bună decât FCSB în privința individualităților.

„E echipă bună Craiova, am jucat bine. Fiecare greșeală dacă nu o fructifici ești sancționat. A fost o fază și am primit gol. Suntem o echipă bună, dar avem nevoie meciul următor să câștigăm. Dacă nu batem Galațiul, nu avem dreptul să fim în play-off.

Dinamo și Craiova sunt principalele candidate pentru titlu. Dacă nu batem Galațiul, înseamnă că suntem o echipă ce trăiește din amintiri. Nu avem șansă, dacă Sebi Mailat marca, erau câțiva centimetri. Nu avem șansă!



Iftime: „Miron a dat în minge ca fraierul”

Categoric echipa mai bună a câștigat, doar că nici noi nu am fost slabi! Mă uit acum la golul doi, unde Miron crede că s-a oprit jocul și a dat în minge ca fraierul.

Pe Zoran Mitrovic în formă l-aș lua. Am făcut mișto. Vârful ăla de atac e bun, Nsimba. Sunt mulți buni. Ei ca individualități sunt mai buni decât FCSB. E pentru prima oară în istoria Ligii 1. Eu cred că Universitatea Craiova poate câștiga campionatul. Ne-au bătut prin pragmatism. Noi am devenit eminescieni după 15 ianuarie și e greu.

Eu nu cred că e așa de important ca un antrenor să stea pe bancă, în afară faptului că se enervează și are tensiune mărită (n.r.- despre suspendarea lui Leo Gorzavu, după ce a încasat al patrulea cartonaș galben din sezon la finalul meciului)”, a declarat Valeriu Iftime, la Digi Sport, după joc.

Victorie importantă pentru Universitatea Craiova cu FC Botoșani

În Bănie, moldovenii au tras un semnal de alarmă pentru trupa lui Coelho în minutul 42, când Mailat a lovit bara, pe contraatac. Craiovenii au reuşit să deschidă scorul după mai bine de o oră de joc în minutul 65, prin Cicâldău, iar Etim a stabilit rezultatul final în minutul 82.

Craiova s-a impus cu 2-0 şi a urcat pe primul loc, cu 46 de puncte, urmată de Dinamo, care are 44 de puncte. FC Botoşani este pe locul al cincilea, cu 38 de puncte.