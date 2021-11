Laurențiu Reghecampf, ferm după eșecul în fața FCSB-ului: ”Meci pierdut nemeritat! Suntem foarte copii!”

Oltenii au cedat cu 3-2 în fața ”rivalilor”, chiar în fața propriilor suporteri, după un meci în care fazele au curs la ambele porți. Cele două echipe au oferit un spectacol fotbalistic, iar soarta meciului a fost imprevizibilă până la fluierul arbitrului.

Laurențiu Reghecampf a fost învins de fostul său secund la prima întâlnire directă. După meci, antrenorul oltenilor, care a scris istorie și pe banca FCSB-ului, s-a declarat nemulțumit de rezultat, considerând că FCSB a învins deoarece echipa lui a avut multe greșeli individuale.

”Meci pierdut nemeritat. Ambele reprize sunt total diferite. Am început bine, am marcat, apoi am primit goluri din faze fixe, din faze foarte ușoare. Ne-au marcat jucătorii care nu erau cei mai periculoși. Primul gol, greșeală foarte mare, la fel și al doilea gol.

Nu contează cine, dar, în momentul în care vrei să câștigi un campionat, trebuie să fie mai multă responsabilitate. E o fază fixă, trebuia să sară la cap și să respingă mingea.

În repriza a doua am intrat bine, am avut ocazii foarte mari. I-am reproșat un singur lucru arbitrului, să se uite la ce a arbitrat.

Reacția jucătorilor a fost bună în repriza a doua. Și în prima, le-am blocat pressing-ul. Am încercat să venim cu centrări foarte multe, pentru atacanți. Ce ne-am propus, ne-a ieșit, dar primim goluri foarte ușor din faze fixe. Nu e vorba despre relaxare.

Când conduci, trebuie să fii mai motivat, pentru că ești mai aproape să câștigi o partidă. E păcat că pierdem puncte foarte ușor, după niște meciuri foarte bune. E păcat că suntem foarte copii în multe momente. CFR nu joacă un fotbal cum îl jucăm noi, dar când are 1-0, știe ce are de făcut”, a declarat Laurențiu Reghecampf, după meciul de pe ”Ion Oblemenco”.