Reacția lui Cordea când a fost întrebat dacă jucătorii l-au cerut pe Petrea înapoi: „Întrebați-i pe ceilalți!” 

Roș-albaștrii au câștigat pe 'Ion Oblemenco' în fața oltenilor, după ce Universitatea Craiova a deschis scorul, din penalty-ul transformat de Ivan, în minutul 13. Dumiter a egalat cinci minute mai târziu, iar Șut a dus-o pe FCSB în avantaj în minutul 39.

Cîmpanu a reușit să egaleze în minutul 57, însă Cordea, trimis în teren la pauză, a înscris golul victoriei în primul minut de prelungiri, după o deviere bună a lui Radunovic.

Andrei Cordea: „Am avut tot ce a rămas și de la Mister Edi!”

„Încă de la meciul cu Dinamo nu am mai marcat, am avut o ocazie cu Farul, dar azi nu am ratat. Nu e o armă secretă, am intrat la pauză, e și Vali Gheorghe un jucător foarte bun, trebuie să ne facem datoria și să câștigăm.

Filosofia e să începem 15 minute de forcing, sperăm ca la UTA să înscriem din primele minute. Un meci nebun, foarte frumos, cu multe goluri, cred că suporterii au avut ce să vadă și mă bucur că am câștigat astăzi. Din câte îmi amintesc, Steaua (n.r. FCSB) avea un avantaj înainte să intre în play-off, să sperăm că va fi așa până la final.

Am avut tot ce a rămas și de la Mister Edi, muncim în fiecare zi la fel de mult ca până acum și rezultatele vin”, a declarat Andrei Cordea la finalul meciului.

Întrebat dacă vestiarul l-a dorit pe Toni Petrea înapoi, după cum a declarat Mihai Stoica, managerul general, Cordea a ezitat să răspundă: „Întrebați-i pe ceilalți. Dacă așa a spus, atunci așa este”.