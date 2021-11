„Pasa de gol ai văzut-o?” Florin Tănase, încântat de succesul cu Universitatea Craiova 

FCSB a întâlnit-o pe Universitatea Craiova în etapa a 17-a a Ligii 1, iar vicecampioana României a izbutit să câștige în prelungiri, 3-2, grație reușitei lui Cordea.

Oltenii au egalat în urma unei lovituri de pedeapsă, în care Florin Tănase a pierdut mingea, iar Iulian Cristea a fost nevoit să-l faulteze pe Koljic. Însă, căpitanul roș-albaștrilor a ținut să evidențieze că i-a pasat decisiv lui Șut, la golul doi.

„Un meci frumos pentru spectatori, pentru noi a fost destul de greu. Am întâlnit un adversar bun, care în repriza a doua a jucat fotbal. Am controlat total prima repriza, iar în final am reușit să marcăm și să luăm cele trei puncte.

Au avut niște situații foarte bune de a marca în repriza a doua, dar golul egalizator al lor a venit din nimic, o minge pierdută de mine.

Pasa de gol ai văzut-o? Nu îmi cert colegii, așa mai țip eu în teren. Nu cred că există fotbalist să nu greșească.

Nu e un secret, așa ne duce jocul. Cred că le va fi greu celor de la Craiova dacă CFR va reuși să câștige”, a declarat Florin Tănase la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, FCSB s-a apropiat la 5 puncte de CFR, clujenii având un meci mai puțin, în timp ce Universitatea Craiova s-a îndepărtat la 14 puncte de ldierul Ligii 1.