„Dumiter să se pregătească, să își facă datoria de atacant sau ce l-oi pune să joace!” Petrea, pus pe glume după victoria din Bănie

Vicecampioana României a câștigat și returul cu oltenii și a ajuns la zece meciuri consecutive fără înfrângere. Toni Petrea a bifat astfel două victorii consecutive de la revenirea pe bancă. La finalul meciului, tehnicianul s-a arătat încântat de rezultatul obținut, însă erorile comise de jucătorii săi nu au fost pe placul său.

„Un meci foarte dificil, un adversar care ne așteptam să ne pună probleme. AM suferit, am absorbit presiunea adversarului, în ultimele 20 de minute ne-am pierdut din repere, am permis adversarului să vină peste noi. Mă bucur că nu am renunțat la luptă și am reușit să înscriem golul victoriei.

Am primit două goluri pe două greșeli de ale noastre, să vedem, le analizăm, sper ca pe viitor să eliminăm din greșelile pe care le facem. Avem un lot cu jucători foarte valoroși, buni, care pot face diferența în orice moment, nu contează când intră, contează să intre bine și să își facă treaba.

Nu pot să mă pronunț în cazul fazei lui Cristea, am văzut-o doar pe viu, pe mine mă deranjează că am pierdut mingea, astea trebuiesc reglate în timp”, a spus Toni Petrea la finalul meciului.

Toni Petrea: „Dumiter să se pregătească, să își facă datoria de atacant sau ce l-oi pune să joace!”

Antrenorul a vorbit și despre Andrei Dumiter, cel care a înscris golul egalizator, care însă nu a primit suficient de multe minute de când a semnat cu gruparea roș-albastră. Întrebat ce ar trebui să facă pentru a primi mai multe șanse, Petrea a avut un mesaj pentru fotbalistul său, glumind pe subiect.

„Să se pregătească în continuare, când intră pe teren să își facă treaba, să își facă datoria de atacant sau ce l-oi pune să joace, fundaș dreapta sau stânga, nu contează, glumesc acum. Ideea e că, în momentul în care un jucător intră pe teren trebuie să încerce să dea totul, ținând cont că suntem la o echipă mare”.

Acesta a continuat să vorbească despre importanta victoriei, fără însă să o excludă pe Universitatea Craiova din lupta pentru titlu.

„Sunt 3 puncte foarte importante, dar nu decisive, nu cred că Universitatea Craiova a ieșit din lupta pentru titlu, cred că principalul obiectiv e accederea în play-off, după vom vedea.

Jocul are 90 de minute, întotdeauna ne dorim să începem bine, să punem presiune din primul minut pe adversar, dar nu iese mereu. O să ne gândim, mai analizăm și vedem ce e de făcut”, a adăugat tehnicianul.

Întrebat despre Budescu și faptul că a fost din nou ținut pe banca de rezerve, Toni Petrea nu a ezitat să răspundă: „E devreme să mă gândesc dacă va avea șansa primului 11, e un jucător valoros, se vede când pune piciorul pe minge, asta se așteaptă de la el”.