Incidente grave în meciul lui Răzvan Lucescu! Derby-ul PAOK - Aris, oprit după ce suporterii au invadat terenul

Duelul dintre Aris și PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, la care evoluează Alexandru Mitriță, a fost întrerupt din cauza unor evenimente de natură nesportivă. Singurul gol al partidei a fost marcat de Daniele Mancini, în minutul 41, Evenimentele din finalul partidei au fost însă cele mai importante.

Suporterii lui PAOK au intrat pe teren, din cauza nemulțumirilor. Aceștia au aprins materiale pirotehnice încă din startul meciului. Ei au aruncat materiale pirotehnice în teren, iar mai apoi au intervenit forțele de ordine.

În final, aceștia au intrat pe teren, iar de acolo lucrurile au degenerat. Patru suporteri au fost arestați după incidente, iar PAOK riscă chiar să să piardă dueul la masa verde.

Meciul s-a reluat în cele din urmă, după ce fanii turbulenți au fost evacuați, dar echipa lui Răzvan Lucescu n-a mai reușit să egaleze și, după trei minute, s-a fluierat finalul partidei.

Sursă foto: sport24.gr

In ????????Greece, PAOK fans are not reacting well to an imminent 1-0 loss at home to rivals Aris.

The match has been suspended in stoppage time and is unlikely to restart.pic.twitter.com/qZJEX8jGVc