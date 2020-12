Situatie unica in lume la Dinamo! Angajatii clubului il roaga pe Contra sa ii ajute cu bani: "Ajuta-ne si pe noi macar cu un salariu, trebuie sa dau de mancare copiilor!"

Dinamo e afla in stare critica!

Cosmin Contra a anuntat ca astazi ca a tinut ultimul antrenament in calitate de manager al echipei din Stefan cel Mare. Dupa cum a anuntat astazi www.sport.ro, Borja Valle a devenit liber de contract, iar toti fotbalistii straini care au venit in ultima perioada de transferuri, cu exceptia celor romani, isi vor de depune memorii. Puljic si Fabbrini sunt fotbalistii care nu au depus inca nimic.

Noii investitori spanioli au dus clubul intr-o situatie greu de explicat. Cortacero a promis de mai multe ori ca va trimite banii, dar angajatii clubul sunt neplatiti de luni bune. Cosmin Contra a dezvaluit ca situatia financiara este atat de dificila, incat oamenii care lucreaza in interiorul lui Dinamo i-au cerut bani sa isi hraneasca copiii.

"Nu ne-au dat niciun ban, gandeste-te ca sunt oameni din staff carora le-am dat bani, traiesc de pe o zi pe alta, recuperatorul... sotia insarcinata, a platit de la el, l-am imprumutat eu niste bani sa dea un avans la casa. N-are masina, ca sa stea in apartamentul platit din banii lui, sta la hotel cu sotia gravida.

Toti vin la mine si dupa, antrenorii de la copii si juniori care imi dau mesaje: 'mister, ajuta-ne si pe noi macar un salariu din cele 4-5 pe care le avem restante, trebuie sa dau de mancare copiilor'. V-as ajuta pe toti daca as putea sa fac... ce am putut, am facut, dar nu mai pot! Nu mai am puterea sa duc", a spus Cosmin Contra la Telekom Sport.