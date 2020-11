"Cortacero in calitate de ce sa-l dea afara pe Contra?" Rasturnare de situatie la Dinamo? Fanii il doresc in continuare pe Cosmin Contra si le raspund investitorilor spanioli

Aventura lui Cosmin Contra la Dinamo pare ca se apropie de sfarsit, dupa ce Pablo Cortacero a anuntat ca vrea sa-l demita.

Spaniolul este nemultumit de atitudinea pe care Contra a aratat-o in ultima perioada si de declaratiile pe care le-a facut la adresa noii conduceri. Cortacero a dezvaluit ca meciul din Cupa Romaniei impotriva Viitorului va fi ultimul la care fostul selectioner va sta pe banca alb-rosilor, potrivit Pro Sport.

Investitorii spanioli au ajuns la o intelegere deja cu viitorul antrenor al echipei, dar numele acestuia inca nu a fost dezvaluit. Andrei Gerea, membru "Elite DDB" in cadrul clubului Dinamo, a facut o declaratie cu privire la decizia lui Cortacero de demitere a lui Contra.

"Noi speram ca d-l Contra sa continue la Dinamo, deocamdata nu s-a pus problema despre o schimbare de antrenor. Si el are o parte de vina prin creditul acordat acestor spanioli, vorbind de asa-zisii investitori. Cu jucatorii, ma rog, vom vedea ce se va intampla. El a garantat pentru investitorii spanioli fara sa-i caute foarte mult. El a spus de la inceput ca nu-i cunoaste si a mers pe mana lor.

El daca pleaca vrea bani, noi i-am spus sa continue macar o perioada incat sa echilibreze echipa. Daca pleaca si cere bani clubul intra in faliment, iar jucatorii vor face la fel la randul lor, aici era discutia legata de el.

Cortacero in ce calitate sa-l dea afara pe Contra? Deocamdata exista un consiliu de administratie, un presedinte de consiliu nou ales, d-l Cortacero ar fi bine zic eu sa vanda participatia sa la Dinamo catre DDB si sa nu mai calce in Romania. El si-a batut joc de suporterii acestui club si de oamenii care i-a adus inclusiv din Spania in Romania. El nu mai are dreptul sa vorbeasca de Dinamo, ar face bine sa nu mai vina in Romania si sa delege pe cineva", a declarat Andrei Gerea pentru Digi Sport.

Dinamo va disputa acasa meciul din Cupa Romaniei contra Viitorului. Partida se joaca sambata de la ora 20:45 si ar putea fi ultima pentru antrenorul Cosmin Contra.