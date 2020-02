"L-a luat in camera la el 'vino la mine, sunt tare, sunt moldovean!'" :)) Rednic vorbeste despre GRIPA care i-a lovit echipa

Antrenorul lui Poli Iasi a sustinut conferinta de presa dinaintea meciului cu Sepsi din play-out.

Mircea Rednic a vorbit despre situatia echipei sale inaintea inceperii play-out-ului. Antrenorul moldovenilor a glumit pe seama jucatorilor sai, dar si a medicului echipei care au fost loviti de gripa.

"Tarnovan inca este accidentat, Badic, Radu si cu Zaharia, care inainte de meciul de la Botosani a luat o gripa. Ne-am bazat pe doctor, care spunea ca de el nu se leaga si astazi l-am pierdut si pe doctor, nu mai am nici doctor. Sper sa vina in ziua jocului, are si el gripa.



Pai l-a luat pe Zaharia la el in camera <<vino la mine, ca eu sunt tare, sunt moldovean>> si uite ca moldoveanul meu e la pat acum.

Kevin a intrat normal de doua zile, deci e prezent. Sper sa fie gripa de la Zaharia, ca au stat in aceeasi camera. Nu m-am gandit sa facem teste, dar le-am spus, pana acum aveam obiceiul sa dau mana cu fiecare cand merg in vestiar, acum nu mai dau, i-am salutat de la distanta. E bine sa ne protejam.

Pe mine ma intereseaza 'gripa' care este la echipa, asta trebuie sa o rezolv. Acum incepe alt campionat, fiecare punct conteaza", a declarat Mircea Rednic la conferinta de presa.