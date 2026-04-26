La momentul redactării acestui articol, londonezii ocupă locul 18, poziție direct retrogradabilă, la doar două puncte de West Ham United, echipa aflată deasupra liniei. Mai mult, înainte de meciul cu Wolves, Spurs nu câștigase niciun meci de campionat în 2026.

Metoda surprinzătoare a lui Roberto De Zerbi pentru a o salva pe Tottenham de la retrogradare

În acest context tensionat, De Zerbi a ales o metodă aparte pentru a-și motiva jucătorii. Tehnicianul italian le arată fotbaliștilor clipuri cu cele mai bune momente din cariera lor, în încercarea de a le readuce încrederea.

„Trebuie să rămânem pozitivi și să ne amintim ce facem bine. Uneori trimit videoclipuri, alteori vorbesc. Nu există o singură metodă”, a explicat antrenorul.

Pentru echipa lui Radu Drăgușin urmează un meci extrem de important pe terenul lui Aston Villa, duminică, 3 mai, de la ora 21:00.