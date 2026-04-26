Atacantul polonez a primit o ofertă concretă de la Atletico Madrid, rivala lui FC Barcelona. Contractul lui Lewandowski expiră în vara anului viitor, iar negocierile pentru prelungire au intrat în impas.

Catalanii i-au propus un nou acord pe termen scurt, însă condițiile nu l-au convins pe atacant, care consideră că poate rămâne la cel mai înalt nivel pentru o perioadă mai lungă.

Diego Simeone insistă pentru transfer

Atletico a intrat rapid pe fir. Echipa antrenată de Diego Simeone i-a propus polonezului un contract pe două sezoane, cu opțiune pentru încă unul, în funcție de performanțe.

Pe urmele vârfului se află și Manchester United, dar și cluburi precum Juventus, Chicago Fire sau Fenerbahce, toate interesate de un transfer fără sumă de transfer.

Ajuns la Barcelona în 2022, după transferul de la Bayern Munchen pentru 45 de milioane de euro, Lewandowski a adunat 187 de meciuri, a marcat 118 goluri și a oferit 23 de pase decisive.

În tricoul blaugrana, atacantul a câștigat două titluri, o Cupă a Spaniei și trei Supercupe, iar cota sa de piață este 8 milioane de euro, conform Transfermarkt.