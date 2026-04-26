Florin Prunea, verdict clar după victoria lui CFR Cluj în derby-ul cu ”U” Cluj: „Presiune mare”

Florin Prunea a analizat situația din clasament a lui CFR Cluj, după ce „feroviarii” s-au impus în derby-ul cu ”U” Cluj.

CFR Cluj a învins-o cu 1-0 pe ”U” Cluj sâmbătă seară.

Ardelenii au primit vizita ”șepcilor roșii” în Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”, în etapa cu numărul 6 din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Daniel Pancu s-a impus cu 1-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Florin Prunea: „Nu poate fi pusă la îndoială victoria CFR-ului”

Cu toate că au fost discuții legate de arbitraj în finalul meciului, Florin Prunea consideră că CFR Cluj a meritat să se impună.

Fostul fotbalist din „Generația de Aur” a vorbit și despre presiunea pe care o pune echipa lui Daniel Pancu pe Universitatea Craiova.

„Nu poate fi pusă la îndoială victoria CFR-ului. CFR-ul a dominat, în afară de ultimele 5-10 minute. CFR a absorbit bine dominarea. CFR se apropie de titlu.

Orice se poate întâmpla. Pune presiune mare pe Craiova. Punctele astea sunt importante, vin înaintea meciurilor cu contracandidatele”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

În urma acestei victorii, CFR Cluj s-a apropiat la două puncte de ocupantele primelor două locuri din Superliga ”U” Cluj și Universitatea Craiova.

Cu toate acestea, oltenii au cu un meci mai puțin, pentru că nu au jucat încă în această etapă.

