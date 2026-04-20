Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, tehnicianul Cristi Popovici a dezvăluit cine era jucătorul care îi eclipsa pe toți în anii '80-'90, la Bacău.

Deși Gică Burleanu, tatăl președintelui FRF, era cunoscut ca un „luptător”, colegul său de la mijlocul terenului, Puiu Tismănaru, era cel care aducea magia.

„Putea să joace oriunde în România!”

Puiu Tismănaru, originar din Onești, a debutat în fotbalul mare la Bacău și a mai trecut pe la echipe precum CSM Borzești sau Unirea Slobozia.

Cristi Popovici spune despre fostul fotbalist că avea o clarviziune rar întâlnită și pase care „desfăceau” orice apărare.

„Puiu Tismănaru era un mijlocaș, putea face față la orice echipă din țară, inclusiv la cele de top. Avea o clarviziune extraordinară a jocului. Era un foarte bun pasator. Organiza jucătorii din jurul lui, era, la momentul ăla, cam cel mai bun jucător de la Bacău, alături de Gică Burleanu, tatăl președintelui de la federație.

Gică, în schimb, era un jucător mai de sacrificiu, un luptător. Tot mijlocași centrali erau amândoi. Burleanu era închizător, iar Tismăneanu aproape de un număr „10”. Un jucător cu o tehnică extraordinară și care mulți ani a ținut Bacăul în Liga 1. Depindea foarte mult de evoluțiile lui”, a povestit Cristi Popovici pentru Sport.ro