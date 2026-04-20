EXCLUSIV Fotbalistul care l-a lăsat mască pe tatăl lui Răzvan Burleanu: „Putea să joace oriunde în România!”

Ionut Stoica
Nu mulți tineri microbiști știu că tatăl președintelui FRF, Gică Burleanu, a fost un fotbalist de top în România, cu peste 350 de meciuri în prima ligă. 

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, tehnicianul Cristi Popovici a dezvăluit cine era jucătorul care îi eclipsa pe toți în anii '80-'90, la Bacău.

Deși Gică Burleanu, tatăl președintelui FRF, era cunoscut ca un „luptător”, colegul său de la mijlocul terenului, Puiu Tismănaru, era cel care aducea magia.

„Putea să joace oriunde în România!”

Puiu Tismănaru, originar din Onești, a debutat în fotbalul mare la Bacău și a mai trecut pe la echipe precum CSM Borzești sau Unirea Slobozia.

Cristi Popovici spune despre fostul fotbalist că avea o clarviziune rar întâlnită și pase care „desfăceau” orice apărare.

„Puiu Tismănaru era un mijlocaș, putea face față la orice echipă din țară, inclusiv la cele de top. Avea o clarviziune extraordinară a jocului. Era un foarte bun pasator. Organiza jucătorii din jurul lui, era, la momentul ăla, cam cel mai bun jucător de la Bacău, alături de Gică Burleanu, tatăl președintelui de la federație.

Gică, în schimb, era un jucător mai de sacrificiu, un luptător. Tot mijlocași centrali erau amândoi. Burleanu era închizător, iar Tismăneanu aproape de un număr „10”. Un jucător cu o tehnică extraordinară și care mulți ani a ținut Bacăul în Liga 1. Depindea foarte mult de evoluțiile lui”, a povestit Cristi Popovici pentru Sport.ro

Cristi Popovici: „Sechelariu a scos pistolul și a tras niște gloanțe în aer”

Cristi Popovici, fost antrenor în Liga 1, a povestit pentru Sport.ro un episod tensionat trăit alături de fostul om de afaceri Dumitru Sechelariu.

Totul s-a petrecut pe 22 octombrie 1994, la finalul meciului Flacăra Moreni - Selena Bacău, din Liga a 2-a. 

Gazdele erau nemulțumite de rezultat și de arbitraj, iar fanii au blocat ieșirea de la vestiare. Situația a degenerat rapid, iar oficialii și jucătorii oaspeților au fost înconjurați de suporteri furioși.

În acel moment, Dumitru Sechelariu a luat atitudine. Afaceristul a scos un pistol și a tras focuri în aer pentru a dispersa mulțimea, apoi a fugit spre autocar, urmărit de fani. 

Intervenția poliției a pus capăt haosului, iar, la mai bine de 30 de ani distanță, Cristi Popovici a oferit pentru Sport.ro detalii din interior.

„La Flacăra Moreni, în Liga a 2-a, am fost acolo după meci. Eu știu, arbitrii au ținut puțin cu Bacăul, a fost puțină agitație după meci cu spectatorii și îl cam „îngrămădeau” pe „Seche”, îl înjurau, și el rapid a scos pistolul și a tras niște gloanțe în aer.

În schimb, avea momente în care, după meci, când sufeream câte o înfrângere, ne chema în ședințe, ne urca în sala de mese de la stadion, ne certa vreo două ore, și după aceea ne chema și ne făcea fripturi, se transforma totul în petrecere. Avea harul ăsta. Cel mai important e că tot ce scotea pe gură, ce spunea, întotdeauna se ținea de cuvânt. Niciun jucător nu poate reproșa ceva. În schimb, era foarte drastic și de multe ori dădea jucători afară foarte ușor”, a spus Cristi Popovici pentru Sport.ro.

Fost primar al municipiului Bacău între 1996 și 2004, Dumitru Sechelariu a încetat din viață în anul 2013, la Viena, la vârsta de 54 de ani.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
ARTICOLE PE SUBIECT
"Niciodată!" Conducerea lui Inter, anunț ferm în cazul lui Cristi Chivu
"Niciodată!" Conducerea lui Inter, anunț ferm în cazul lui Cristi Chivu
”Chivu, o surpriză că e aproape campion în Italia?” Luis Figo a răspuns fără ezitare
”Chivu, o surpriză că e aproape campion în Italia?” Luis Figo a răspuns fără ezitare
Reacția lui Gică Popescu după ce Gheorghe Hagi a fost numit selecționer de Răzvan Burleanu, șeful FRF
Reacția lui Gică Popescu după ce Gheorghe Hagi a fost numit selecționer de Răzvan Burleanu, șeful FRF
ULTIMELE STIRI
ACUM: FC Botoșani - Metaloglobus 3-1 | Final incendiar de meci
ACUM: FC Botoșani - Metaloglobus 3-1 | Final incendiar de meci
Scandal la Ovidiu! Ce au pățit jucătorii de la FCSB înainte de meciul cu Farul
Scandal la Ovidiu! Ce au pățit jucătorii de la FCSB înainte de meciul cu Farul
Crystal Palace - West Ham United, LIVE pe VOYO, de la ora 22:00! Derby cu mize diametral opuse în Londra
Crystal Palace - West Ham United, LIVE pe VOYO, de la ora 22:00! Derby cu mize diametral opuse în Londra
Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”
Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Nicolae Stanciu și-a dat acordul pentru transfer și revine în Superligă!

Nicolae Stanciu și-a dat acordul pentru transfer și revine în Superligă!

Jackpot Mihaela Cambei: suma câștigată pentru cele trei medalii europene, imensă!

Jackpot Mihaela Cambei: suma câștigată pentru cele trei medalii europene, imensă!

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Șumudică își dă palme: turcii au dezvăluit de ce Gaziantep l-a scos de pe listă și l-a abordat pe Rădoi

Șumudică își dă palme: turcii au dezvăluit de ce Gaziantep l-a scos de pe listă și l-a abordat pe Rădoi

A răspuns „prezent” înainte să fie strigat! Antrenorul care e gata să o preia pe FCSB: „Sunt pregătit!”

A răspuns „prezent” înainte să fie strigat! Antrenorul care e gata să o preia pe FCSB: „Sunt pregătit!”



Recomandarile redactiei
Scandal la Ovidiu! Ce au pățit jucătorii de la FCSB înainte de meciul cu Farul
Scandal la Ovidiu! Ce au pățit jucătorii de la FCSB înainte de meciul cu Farul
Rădoi îl exasperează pe Gigi Becali! Cum arată primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu Farul
Rădoi îl exasperează pe Gigi Becali! Cum arată primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu Farul
Experți au găsit pseudonimul perfect pentru Superliga României și au anunțat o altă favorită la titlu, după ultima etapă
Experți au găsit pseudonimul perfect pentru Superliga României și au anunțat o altă favorită la titlu, după ultima etapă
Farul Constanța – FCSB, de la ora 20:30: Rădoi, cu bagajele făcute și cu gândul la Gaziantep. Echipele de start
Farul Constanța – FCSB, de la ora 20:30: Rădoi, cu bagajele făcute și cu gândul la Gaziantep. Echipele de start
Anunțul făcut de Ivan Savvidis, la o zi după ce PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a ieșit din lupta la titlu
Anunțul făcut de Ivan Savvidis, la o zi după ce PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a ieșit din lupta la titlu
Alte subiecte de interes
Răzvan Burleanu candidează pentru postul de vicepreședinte al COSR! Reacția Elisabetei Lipă: ”Nu ne măsurăm puterile!”
Răzvan Burleanu candidează pentru postul de vicepreședinte al COSR! Reacția Elisabetei Lipă: ”Nu ne măsurăm puterile!”
România are selecționer! Mircea Lucescu a fost prezentat oficial! Durata contractului și motivul pentru care ”Il Luce” a acceptat
România are selecționer! Mircea Lucescu a fost prezentat oficial! Durata contractului și motivul pentru care ”Il Luce” a acceptat
Patronul echipei din România a scos pistolul la finalul meciului: „A tras niște gloanțe în aer”
Patronul echipei din România a scos pistolul la finalul meciului: „A tras niște gloanțe în aer”
Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”
Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”
Se naște o nouă forță? Orașul din Moldova care este gata să revină pe prima scenă a fotbalului românesc
Se naște o nouă forță? Orașul din Moldova care este gata să revină pe prima scenă a fotbalului românesc
Visau la Champions League, golurile ajungeau pe CNN! In ce HAL a ajuns stadionul unei echipe importante a Romaniei: "Zici ca e Gradina Botanica!"
Visau la Champions League, golurile ajungeau pe CNN! In ce HAL a ajuns stadionul unei echipe importante a Romaniei: "Zici ca e Gradina Botanica!"
CITESTE SI
Răsturnare de situație. Iranul a anunțat, din nou, că Strâmtoarea Ormuz este deschisă. „Navele şi vasele pot trece"

stirileprotv Răsturnare de situație. Iranul a anunțat, din nou, că Strâmtoarea Ormuz este deschisă. „Navele şi vasele pot trece"

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Şefa Comisiei Europene a cerut Ungariei să treacă rapid la reforme: „Presiunea timpului este enormă”

stirileprotv Şefa Comisiei Europene a cerut Ungariei să treacă rapid la reforme: „Presiunea timpului este enormă”

Radu Miruță: Nu doar despre Ilie Bolojan e vorba. PSD se zbate să ţină ţara captivă intereselor de partid

stirileprotv Radu Miruță: Nu doar despre Ilie Bolojan e vorba. PSD se zbate să ţină ţara captivă intereselor de partid

